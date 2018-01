BERGES EKSAMEN: Fem kamper i løpet av 11 dager kan sende Norge til EM-semifinalen. Sannsynligvis må alle vinnes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berges tøffeste oppgave

Publisert: 14.01.18 17:12 Oppdatert: 14.01.18 17:34

ANALYSE: Han står foran en monsteroppgave. Fem strake EM-seire kan sende Norge til semifinalen. Christian Berge (44) står foran sin tøffeste oppgave.

Det krever stamina, ingen skader på nøkkelspillere og nesten perfekt ledelse – både på og utenfor banen – for å skape en slik seiersrekke i et mesterskap. Berge klarte fem på rad i fjorårets VM. Det ga en historisk finaleplass.

Akkurat nå går det likevel ikke an å legge skjul på at 5. plass er det mest realistiske. Tapet for Frankrike svir som et åpent sår. De hadde jo dette i sin hule hånd.

Det hadde holdt med to keeperredninger i 2. omgang. Da hadde Norge slått verdensmesteren. I stedet reddet Torbjørn Bergerud og Espen Christensen null baller i løpet av 30 minutter. Det er ekstremt uvanlig.

Norge tapte på «marginalenes marginal», som den danske håndballeksperten Bent Nyegaard uttrykker det .

Det krever både sin mann og sitt lag å komme over slikt.

Norge har begge deler.

Men ingen må tro at Hviterussland gir vekk poeng på billigsalg søndag kveld. Skuddene til Uladzislau Kulseh kommer som kanonkuler. Og keeper Saldatsenka reddet nesten dobbelt så mange som Norges duo fredag. Østerrike ble slått med ett mål, men hviterusserne hadde kontroll.

En normal norsk kamp gir seier. Som mot Østerrike tirsdag. Med fortsatt stor fart – og forbedret keeperspill – så skal dette gå.

Med to seire flytter Norge høyst sannsynlig til Zagreb som toer i gruppen. Der venter tre nasjoner fra vertsnasjon Kroatias gruppe. Det er ikke umulig at kroatene får med seg Island og Sverige til hovedrunden.

Dermed kan det bli to nabofighter. Island banket meget overraskende Sverige i EM-åpningen og har vært Norges evige problem. Så sent som i EM for to år siden tapte håndballgutta for de aggressive islendingene . Sverige er heller ingen drømmemotstander for Norge. Det lukter jevnt drama lang vei . Alternativet heter Serbia.

Men akkurat nå ser serberne svake ut. De ble rundspilt av Kroatia i Split. Kroatene fikk en drømmestart, men tre minutter før slutt røk kneet til storstjernen Domagoj Duvnjak . Det drepte noe av gleden.

Mye kan selvsagt skje før et sannsynlig norsk oppgjør mot Kroatia 24. januar. Både kroatene og Frankrike kan snuble på veien.

Men til slutt så tror jeg det beste Norge med fire strake seire havner i en ren «kvartfinale» mot hjemmefavorittene onsdag i den siste EM-uken. Vinneren får spille om medaljene.

Selvsagt er Duvnjaks skade et tungt slag for kroatene. Han er deres Sagosen. Men de har mye mer.

Lino Cervar førte dem til OL- og VM-gull for 14–15 år siden. Nå er den lille, hissige håndballprofessoren tilbake. Publikum i Zagreb vet akkurat hva dette handler om. De er langt fra et veloppdragent norsk håndballpublikum – og er landslagets åttende spiller.

Publikum på Balkan kan håndball. De øker volumet når kampen skal avgjøres. Da handler det om å tåle trykket for både motspillere og dommere. Dette vet Christian Berge alt om. Han tapte sin aktive karrieres viktigste kamp på Balkan – Champions League-finalen for slovenske Celje i 2004 .

I de to finalene mot Flensburg scoret opprinnelige hviterussiske Siarhei Rutenka til sammen utrolige 24 mål. Søndag møter Norge hans lillebror, Dzianis Rutenka, i en viktig rolle.

Christian Berge undervurderer ham aldri. Hviterussland er oppgave nummer én i et oppdrag som er tøffere enn tøffest.

Men ikke umulig.

Norge-Hviterussland, TV 3 kl. 20.30