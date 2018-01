Sverige til EM-finale etter vanvittig drama

Publisert: 26.01.18 22:25

HÅNDBALL 2018-01-26T21:25:41Z

(Danmark-Sverige 34–35 etter ekstraomganger) Sverige er klar for EM-finale mot Spania. Målvakt Andreas Palicka ble kveldens helt etter en utrolig thriller mot Danmark.

Tidligere fredag kveld overrasket Spania med å slå Frankrike i sin semifinale.

– Det er et ran om Danmark vinner, fastslo Kristian Kjelling i 2. ekstraomgang, og Sverige klarte å ro iland finalebilletten i en kamp som de burde ha avgjort allerede i ordinær tid.

– En kjempeprestasjon av Sverige, fortsatte Kjelling på TV3-sendingen.

Gjennomsnittsalderen på det svenske laget var omtrent fem år lavere enn det danske - og med atskillig mer kjente ansikter.

Sverige er i sin første finale siden London-OL i 2012. Det er den første EM-finalen siden 2002.

– Dette er noe av det sykeste jeg har opplevd. Jeg er så stolt over dette laget, sa Andreas Palicka, som til daglig spiller for Rhein-Neckar Löwen.

– Vi lykkes mot et veldig bra dansk lag. Wow, vi spiller EM-finale.

– Jeg aner ikke hvor mange redninger jeg hadde. På slutten er det bare å gjøre alt man kan og håpe det beste, sa han til TV3.

– Imponerende, konstaterte Frode Kyvåg på TV3-sendingen.

– At vi klarer å samle oss i ekstraomgangene, er helt utrolig, sa Mattias Zachrisson, som gjorde en stor match.

– Nå skal vi gjøre alt vi kan i finalen. Vi har allerede medalje - hvem hadde trodd det på forhånd!

Det var et vanvittig drama der Danmark utlignet til 28–28 i det siste sekundet - og fikk ekstraomganger.

Bare et par minutter tidligere hadde svenskene ledet 28–25, men da Danmark-keeper Jannick Green reddet Jerry Tollbrings forsøk fra kanten, fikk de en siste sjanse.

Mindre enn ti sekunder gjensto, men danskene kjørte et lynkjapt angrep. Mikkel Hansen kastet ballen over halve banen til Lasse Svan. Han utlignet til 28–28.

– Rimelig vilt, konstaterte TV3s ekspertkommentator Kristian Kjelling.

– Sverige skulle ha dratt dette i land, innrømmet TV3s danske ekspert Joachim Boldsen, og jublet av glede da det ble utligning og ekstraomganger.

Før det hadde det sett ut som Sveriges keeper Andreas Palicka skulle bli helten og Sverige gå til EM-finale.

Men Palicka fikk en ny mulighet til å bli helt i ekstraomgangene. Der hadde han to gode redninger på Magnus Landin-forsøk - og dermed kunne Sverige gå til ekstraomgang-pause med 31–30-ledelse.

Rasmus Lauge utlignet til 31–31, men to utilgivelige danske feil gjorde at Sverige gikk opp til 33–31. Et mirakelredning av Niklas Landin hindret 34–31, og Mikkel Hansen reduserte til 33–32. Da ett minutt gjensto, var det 34–33 til Sverige, som også hadde ballen.

Favorittene Frankrike og Danmark møtes dermed i bronsefinalen.