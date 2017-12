VM-helten Grini måtte skifte kne: – Nå håper jeg på bedring

LEIPZIG (VG) For 18 år siden avgjorde hun tidenes mest dramatiske VM-finale for Norge. Under årets håndball-VM har Kjersti Grini (46) fått satt inn protese i høyre kne.

– Jeg har vel aldri følt meg lenger unna VM i håndball, sier Grini til VG fra sykehussengen i Elverum. Der skiftet hun mandag ut sitt – etter håndballkarrieren utslitte kne – ved sykehuset Innlandet.

Nora Mørk til VG: – Jeg burde operert mye tidligere

– Nå håper jeg på bedring. Det gjør ganske vondt. Men på sikt så får vi tro dette vil bli bedre, sier Grini til VG. Hun prøver å døyve smertene med å se VM-kampen mellom Danmark og Sverige når VG ringer.

Hun er en av mange håndballspillere som har slitt med kneproblemer etter karrieren. Det er nøyaktig 20 år siden Kjersti Grini for første gang fikk en alvorlig kneskade. Da var det også VM i Tyskland.

Grini mistet mesterskapet på grunn av en korsbåndskade og påfølgende operasjon. Året etter var hun tilbake som kaptein i Susann Goksør Bjerkrheims skadefravær - også det på grunn av korsbåndskade. Grini ledet Norge til det første gullet under EM i Nederland.

Herrems far ble akutt syk: – Glad han er fin igjen

Før hun i 1999 opplevde høydepunktet i karrieren. Foran en stappfull Håkons Hall i Lillehammer ble hun matchvinner i den berømte VM-finalen mot Frankrike. Norge vant 25-24 etter fire ekstraomganger.

– Det er jo mange tidligere spillere som har havnet i den situasjonen jeg er i nå. For Marit (Breivik) gikk det jo bra å få protese. Det har det ikke gjort for alle andre, sier Grini og refererer til landslagssjefen som ledet Norge i hennes beste år på landslaget.

Se videoen om landslagsaktuelle Anniken Obaidlis skademareritt:

Grini spilte for Norge til og med VM i 2001. Hennes avskjed ble VM-sølv etter ni mål i den tapte finalen mot Russland i Italia. Fortsatt har ingen spiller matchet Kjersti Grinis 1003 mål for landslaget.

Historiske svensker i VM: Vil møte Norge i drømmefinale

Noen måneder senere gikk det galt i danske Ikast. Grini rev av korsbåndet i høyre kne og fikk etter problemer med brusken. Det avsluttet karrieren. Sommeren 2003 ga hun beskjed om at hun la opp.

– Prisen er høy. Man kan lure på om det det var verdt det, sier hun i dag. Nå venter mange uker med opptrening. Grini har fått beskjed at det går seks uker før hun igjen kan kjøre bil.

For tobarnsmoren har kneet vært plagsomt de 10 siste årene. For fire uker siden gled det ut. Det var ifølge henne ikke lenger noen vei utenom protese. Den ble operert inn av friidrettslandslagets lege Ove Talsnes. Han er ortoped og foretok operasjonen ved den kirurgiske poliklinikken i Elverum.

VG+: Håndballstjernen Haléns smertehelvete

Susann Goksør Bjerkrheim «rensket hun opp» i kneet for tredje gang i fjor. Hun innrømmet da til VG at ordet «protese» både har vært nevnt og vurdert, men hun følte ikke at det trengtes. Håpet er at den siste operasjonen skal føre til at hun fortsatt kan være aktiv.

– Det er jo hvis jeg er aktiv, som jeg ønsker å være, at kneet blir verre. Jeg kunne jo sittet stille, men det klarer jeg ikke, og det vil jeg heller ikke, sa den spilleren som kanskje sto Grini nærmest som spiller.

Hanne Halén spilte sammen med Kjersti Grinis i hennes siste håndball-VM. Hun har fått operert inn kne-protese, men sliter fortsatt med smerter i kneet, i tillegg til at kneprotesen heller ikke er optimal.

Mistet VM: Skjebnesvanger avgjørelse reddet Marta Tomac

– Det fungerer ikke bra i det hele tatt. Jeg har vært på sjekk nå, for jeg ikke er fornøyd. Siden jeg er så ung, så kan det være at protesen ikke vil fungere som på eldre, og at man derfor får mer smerter, sa hun til VG så sent som i januar i år.

Korsbåndskadene var håndballsportens svøpe i deres tid på landslaget. Etter at det kom bedre oppvarmings- og treningsøvelser, har skadene blitt nfærre. Men i VM mangler både Marta Tomac og Kjerstin Boge Solås på grunn av den samme kneskaden. Begge ble europamester for ett år siden.