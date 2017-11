Sander Sagosen strålte i Champions League-toppkamp: – En verdensstjerne

(PSG-Telekom Veszprém 33-28) Sander Sagosens (22) PSG tok gruppeledelsen fra Kent Robin Tønnesen (26) og Telekom Veszprém.

– En gnistrende håndballkamp av Sagosen. Han fortjener det franske ordet magnificent (magisk/prakt) i kveld. En fryd å se Sagosen. Han er blitt er verdensstjerne allerede, sier Frode Scheie, tidligere landslagskeeper og Viasat-kommentator.

Paris Saint-Germain har nå 12 poeng på syv kamper i Champions League-gruppespillet - ett mer enn Telekom Veszprém. PSG ledet toppkampen hele veien, men gjestene var bare ett mål bak ti minutter før slutt.

I avslutningen viste PSG seg imidlertid mesterlige og trygget seieren i land. En av hovedrollene i den franske triumfen hadde Sander Sagosen.

I åpningen av kampen var han utmerket med fire mål de første åtte minuttene. Utover i kampen tok superstjernen Nikola Karabatić over skuddansvaret for PSG, men nordmannen sto for flere assist fortsatt.

I starten av andre omgang scoret trønderen, som kom fra Aalborg før sesongen, to nye fine mål for vertene.

– Han er overalt. Han er blitt en av deres viktigste spillere, sa Frode Scheie.

Den franske keeperveteranen Thierry Omeyer var også strålende før pause med tolv redninger.

22-åringen havnet også i tøffe dueller med ungarerne, og fikk på tampen en utvisning faktisk etter han selv ble taklet av Momir Ilic.

Kent Robin Tønnesen hadde noen gode innspill til lagkamerater og banket inn fire mål.

