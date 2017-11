(Vipers Kristiansand – Metz 22–25) Vipers sjanser for å komme seg videre fra Champions League-gruppen henger i en tynn tråd etter nok et tap.

Vipers Kristiansand ser ut til å revet til seg plassen som Norges beste lag, men ute i Europa har de fått et brutalt møte med nivået.

Med kun én seier i deres første høst i Champions League, den historiske triumfen over Buducnost, ligger de på bunn av gruppen med én kamp igjen.

TAP: På tross av solid keeperspill greide ikke Vipers Kristiansand og Katrine Lunde å stoppe Metz. Her fra NM-semifinalen mot Storhamar tidligere i uken. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Nå må de slå Buducnost i siste kamp, i tillegg til at Bietigheim slår laget fra Montenegro søndag, for å komme seg inn i hovedrunden.

– Vi må bare vinne kampen der nede. Det er ikke bare-bare, men vi må vinne den kampen, sier Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til Viasat etter kampen.

Vipers klare for NM-finalen: VM-vrakede Sulland senket Storhamar igjen

Selv om alt skulle gå sørlendingenes vei vil de gå inn i hovedrunden uten poeng. Gabrielsen bryr seg likevel ikke mye om at veien til utslagsrundene da vil være fryktelig lang.

– Vi må være litt ydmyke. Det er god læring for alle å være med her, sier han.

Lunde holdt Vipers inne før pause

Det startet tungt for det norske laget fredag kveld.

Vipers – Metz 22–25 Tilskuere: 1742 Mål Vipers: Jeanett Kristiansen 6, Linn Jørum Sulland 6, Emilie Hegh Arntzen 4, Tonje Refsnes 3, Malin Aune 3. Toppscorer Metz: Ana Gros 7. Utvisninger: Vipers 3 x 2 min., Metz 4 x 2 min.

– De er i ferd med å rett og slett skyte seg ut av Champions League, sa Viasat 4-kommentator Harald Bredeli etter nok en norsk bom på stilling 2-5 tidlig i første omgang.

Ikke lenge etter at Bredeli hadde luftet sin frustrasjon kjempet Vipers seg likevel tilbake til 4-5, og derfra bet sørlendingene seg fast i gruppeleder Metz.

Analyse: Elverums eventyr setter nye rekorder

Til pause sto det 11-12, mye takket være en solid Katrine Lunde (37) i målet.

– Hun er verdens beste målvakt og holder egentlig Vipers inne i kampen, sa Viasats håndballekspert Gunnar Pettersen i pausen.

To raske i stolpen før Metz avgjorde

På tross av solid spill fra veteranen måtte hun vike plass til Sakura Hauge (29) etter pausen. Også da startet gjestene best og økte raskt ledelsen til 11-15.

Det tok hele seks minutter før vertene endelig greide å overliste Metz-keeperen, men Tonje Refsnes (19) 12-15-scoring ga Vipers en liten vitamininnsprøytning.

Halvveis ut i omgangen hadde sørlendingene tettet luken til to mål, og hjemmepublikumet øynet håp om en liten håndballsensasjon.

Europeisk opprør mot ny Champions League: – Forventer støtte fra NHF

Det håpet levde fremdeles med tre minutter igjen av kampen, da det sto 22-24 på resultattavlen.

På kort tid skjøt Vipers to ganger i stolpen, uten at ballen ville gå inn. Isteden straffet Metz et ineffektivt hjemmelag og banket inn 22-25 to minutter før slutt.

– Nå er jeg ordentlig irritert, startet Vipers-treneren til Viasat etter kampen.

Dermed leder Metz gruppen med sine åtte poeng, seks poeng foran Buducnost og Bietigheim som møtes lørdag.

Vipers er på bunn med to poeng.

Så du? Dette er Norges VM-tropp

Anniken Obaidli opplevde alle håndballspilleres mareritt da korsbåndet røk for andre gang: