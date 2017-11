Den russiske håndballbamsen Jevgenij Trefilov har gitt jentene sine klar beskjed om at de må si fra tidligere hvis de blir gravide – og «ikke to dager før fødselen».

Bakgrunnen er at Trefilov først innkalte Viktorija Žilinskaitė (28) til troppen som denne uken åpner håndball-VM med kamp mot Tunisia.

Deretter ble det plutselig klart at Žilinskaitė er gravid, og hun måtte erstattes av Elisaveta Malasjenko, som spilte mot Norge søndag.

Trefilov hadde følgende melding til russiske journalister:

– Jeg ber om at de rapporterer om at de er gravide ikke to dager før fødselen, men tidligere.

– Jeg hadde allerede kjøpt billett til VM til en spiller, og så kommer hun og forteller at hun er gravid.

Det spesielle er at Trefilov også er Viktorija Žilinskaitės klubbtrener i Kuban Krasnodar. Og det var på deres Instagram-konto graviditeten ble kjent for ei uke siden.

Der sto det at Žilinskaitė nettopp hadde fått beskjed om at hun var gravid. Hun spilte likevel E-cup-kampen mot Astrakanotsjka for ei uke siden, men har altså valgt å droppe VM.

Slik fortalte Kuban Krasnodar om graviditeten på instagram:

Russisk kvinnehåndball lever fortsatt på OL-gullet for et drøyt år siden. Jevgenij Trefilov er misfornøyd med at ikke alle vil spille for Russland. Det er ikke mange tilbake av de jentene som gikk til topps i Rio i august 2016. Han snakker sågar om manglende nasjonalisme.

– Jeg vet ikke hvordan dette vil gå. Det er så mange nye jenter. Det kan bli to-tre vanskelige år. Det skyldes at så mange sier nei til landslaget. Jeg forstår de som begynner å komme opp i årene. Men jeg vil se russisk nasjonalisme. Hvis du bor i Russland, så bør du sette brystet frem og stille opp for Russland. Dagens ungdom forstår noen ganger ikke dette, sa Trefilov i møte med russiske journalister, ifølge nyhetsbyrået R-sport.

Jevgenij Trefilov, ikke akkurat kjent for å skåne sine spillere hvis de gjør en feil, er ikke så imponert av innstillingen hos sine utvalgte:

– Samlingen vi hadde i sommer, var ikke noe særlig. Noen av spillerne kom ikke. Også da vi hadde ti-dagers samling i september-oktober, var det noen som ikke dukket opp. Vi må være mer seriøse enn dette. Russere må gi noe tilbake til Russland. Holdningene har dessverre endret seg, sukket landslagstreneren, som hadde ansvaret fra 1999 til 2012 og igjen fra 2013.

Russerne leverte likevel en bra figur mot Norge søndag. Resultatet ble 27-27, mens Norge vant den avtalte straffekastkonkurransen. Før det hadde de vunnet 35-33 over Ungarn og 34-30 over Sør-Korea.

Russland og Norge møtes ikke før i hovedrunden i VM. Tunisia, Montenegro, Brasil, Japan og Danmark er russernes puljemotstandere.