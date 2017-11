Sullands scoringsshow slo knockout på Storhamar

HAMAR (VG) (Storhamar-Vipers 25-34) Linn Jørum Sulland (33) herjet med Storhamar-spillerne. Vipers knuste Storhamar på bortebane.

Toppkampen i Hamar var utsolgt for en uke siden. Men 1704 tilskuere ble snytt for all spenningen. Et heltent Vipers ledet med seks mål allerede etter 10 minutter. Senere var det aldri tvil om at begge poengene skulle være med hjem til Sørlandet.

Linn Jørum Sulland smalt inn seks strake scoringer før pause og fortsatte med å gi Storhamar mer juling med tre nye perler i starten av 2. omgang. Så ble det frimerke før kveldens første bom på Alma Hasanic Grizovic kom på straffekast. Til slutt endte Sulland på 10 scoringer.

Heidi Løke startet kampen som en innløpende høyrekant. Hun bommet på to skudd før pause, men kom sterkt etter hvert. Til slutt endte 34-åringen på syv scoringer og klart årsbeste siden barnefødselen i juni.

Men tapet kunne ikke Løke gjøre noe med. Storhamar får sjansen til revansje allerede tirsdag. Da møtes de to topplagene i NM-semifinalen. Også det i Boligpartner Arena.

Seriefavoritten fra Kristiansand har vært inne i tøff periode med tap for Tertnes i hjemlig serie i tillegg til bare to av åtte mulige poeng i Champions League. Senest onsdag tapte Vipers bittert med ett mål for Bietigheim i Tyskland.

Champions League-tapet var skjemt av mange personlige feil. Et tydelig skjerpet Vipers strammet grepet og gjorde ikke mer enn fire feil før pause.

Et tydelig tent Vipers gikk tøft ut. Katrine Lunde satte tonen med å redde Heidi Løkes første skudd. Den VM-aktuelle veteranen leverte en omgang av toppklasse. 11 redninger på 20 Storhamar-skudd ga en redningsprosent på hele 55.

Hun fikk god hjelp av Kari Brattset og et intenst Vipers-forsvar som ikke ga Storhamar noe gratis. Sentrale Betina Riegelhuth endte omgangen med bare to mål på sine åtte skudd – i tillegg til fire feil.

I motsatt ende av banen holdt Linn Jørum Sulland show. Eliteseriens toppscorer satte seks strake baller i buret bak Storhamar-målvaktene. Dermed ledet Vipers hele 15–9 halvveis.

