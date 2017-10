Opprør mot håndballens nye Champions League

Om tre år kan det være slutt på norsk deltagelse i håndballens Champions League på herresiden. Det europeiske håndballforbundet (EHF) planlegger en eksklusiv turnering med bare 12 klubber.

Elverum har de tre siste sesongene hatt suksess i en Champions League med totalt 28 klubber. Fra høsten 2020 kan det i tillegg til 12 CL-klubber, bli 24 lag i en ny Europa League. Ordningen skal gjelde i 10 sesonger fremover.

Fikk du med deg? Elverum gir treneren millionlønn

De norske toppklubbene står samlet mot den nye ordningen. Tirsdag møtte interesseforeningen Norsk Topphåndball (NT) og Elverum sine kolleger fra Danmark og Sverige i København. Samtlige klubber og land er negative, ifølge daglig leder i NT, Hein Barthold.

– Det er minimum et nordisk opprør, hevder Barthold. Han mener at også tyske og franske klubber er negative – på grunn av økt belastning med kamper og mer reising.

Elverum er i dag rangert som nummer 36. på EHFs klubbranking. Mens serietoer Drammen er nummer 189.

Champions og Europa League fra 2020 Dette er planlagt fra 2020. Champions League menn: 12 klubber. Åtte fra de åtte høyest rangerte nasjonene. De fire neste nasjonene i kvalik mot fire wild card om de fire siste plassene. Klubbene møtes i 22 seriekamper. De åtte beste videre til kvartfinale. Europa League, menn: 24 klubber. Fire puljer med seks lag. De 16 beste videre til åttedelsfinale. Champions League. kvinner: 16 klubber. To puljer med åtte lag. De åtte beste til kvartfinale.

– For oss er denne spillemodellen å gå to steg tilbake. Muligheten for Champions League er viktig for norske toppklubber. Hvis dette blir innført, så er det ikke veldig realistisk for våre å komme inn i den gjeveste turneringen mellom 2020 og 2030, sier Hein Barthold.

Sander Sagosen: Til trening på sparkesykkel

Han mener initiativet kommer fra sterke klubber som ikke har altfor gode hjemlige ligaer. Og drar eksempler som den regjerende mesteren, makedonske Vardar, Barcelona i Spania, polske Kielce og Veszprém fra Ungarn.

Barcelona-manager Xavier O'Challagan sitter som leder av Forum Club Handball og i styret til EHF. Han har fått spørsmål fra den norske EHF-styremedlemmet Ole Jørstad.

–Foreløpig er jo dette skrevet i en intensjonsavtale mellom EHF og Forum Club Handball. Jeg har i vårt styremøte spurt om at dette er forankret hos klubbene, og fikk som svar at det var det. Men etter å ha snakket med Hein Barthold i Norsk Topphåndball i ettertid, kan det tyde på noe annet, sier Jørstad til VG.

Han mener at de nordiske klubbene nå må gå gjennom Forum Club Handball i denne saken. Ole Jørstad opplyser at temaet ikke har vært tatt opp i styret til Norges Håndballforbund – hvor han sitter som visepresident.

Ellevilt drama: Elverum på topp i Norge også

– Jeg er helt enig i at den Champions League-ordningen vi har nå, har vært bra for norske lag. Men alle ligaprodukter kan fornyes og forbedres, argumenterer han.

FORSVARER: Ole Jørstad, styremedlem i det europeiske håndballforbundet, forsvarer at EHF tenker nytt rundt Champions League. Foto: NTB Scanpix

Rosenborg får denne høsten hele 70 millioner kroner bare for å delta i fotballens Europa League. Økonomien i håndball kan ikke sammenlignes med slike fantasisummer.

– EHF har de 10 siste årene hatt en liten økonomi på grunn av at TV- og medieavtalene ikke har vært gode nok. Vår situasjon er mye den samme som for norsk håndball. Nå har vi sendt ut alle europacupene og EM ut til det åpne markedet for 2020 til 2030 – EM fra 2022. Vi har fått tilbake interesse fra 26 store medie- og TV-selskaper.

Midt i november går fristen ut.

– Vi vil høre hva de nye rettighetshaverne har å si. Det blir viktig Så får vi se om det bli Champions League med 12, 14 eller 16 lag. Poenget er at EHF nå uansett har et meget godt håp om få inn mye mer penger. Dette vil komme både de eventuelt 12 Champions League-klubbene – og de 24 i Europa League – til gode.

Klokken er åpenbart «fem på 12» for de nordiske klubbene.

– Det fremstilles som dette er avgjort. Men det er vi ikke sikre på, men tror mye vil bli bestemt i løpet av kommende vinter, sier Hein Barthold i Norsk Topphåndball.