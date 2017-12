Nora Mørk krever 150.000 kroner fra bildespredere

Håndballprofilen Nora Mørk krever til sammen over to millioner kroner av personene som spredde nakenbilder av henne.

Det er Dagbladet som i dagens avis skriver at Mørk, via hennes advokat John Christian Elden, vil kreve at de 15 personene som har spredd bildene hennes, hver får et krav på 150.000 kroner.

Og det kan bli mer – spesielt hvis de ikke godtar kravet. Da kan sakene havne i retten, og da kan det virkelig bli dyrt.

Elden skriver i brevene til mennene at de har to uker på seg til å komme med innsigelser på kravet.

– Nora Mørk er tøff og lar ikke dette fare hen. Hun står på for at andre ikke skal komme i samme posisjon, ved å markere at det skal svi på pungen å dele tyvegods og personlige bilder med andre, sier advokaten til Dagbladet.

VG Pluss: Nora Mørk i stort intervju: Jeg hatet livet mitt

Søksmålet gjelder 14 voksne menn, pluss en 16-åring.

Og Elden utelukker ikke at det kan bli enda dyrere for disse personene. Teamet rundt Mørk er nemlig i ferd med å finne enda flere «spredere» enn de 15 personene som foreløpig er avslørt.

Men i første omgang gjelder altså kravet 15 personer.

De som ikke betaler de 150.000 i oppreisning, eller klarer å få Nora Mørk til å godta et forlik, må regne med at det blir langt dyrere enn kravet på 150.000 kroner de nå har mottatt, ifølge advokaten.

Les også: Bekrefter brudd med kjæresten

Ved siden av å måtte dekke utgiftene til egen advokat, må de også være forberedt til å dekke alle utgiftene til Nora Mørks advokater, og det omfattede etterforskningsarbeidet til Mia Landsem, som avslørte svindelen.

Det handler om krenking av Nora Mørks privatliv.

– Har man lastet ned intim-bildene, delt en lenke med bildene, eller beskrevet hvordan de intime bildene kan finnes, blir vedkommende nå fortløpende varslet om søksmål, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.