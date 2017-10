Michael Apelgren i to år til: Millionlønn i Elverum

Elverum Håndball setter stor pris på sin unge trenerkomet. Michael Apelgren (33) får millionlønn for å trene Champions League-klubben frem til sommeren 2020.

Elverum og den svenske treneren har skrevet under en ny kontrakt som gjelder for de to neste sesongene. Hverken Apelgren eller Nils Kristian Myhre i klubbens sportslige ledelse, vil kommentere størrelsen på lønnen.

Men VG vet at det handler om omtrent en million kroner årlig. Ingen spesielt høy lønn i forhold til norske topptrenere i fotball, men nesten like mye som landslagssjefene i håndball. Både Christian Berge og Thorir Hergeirsson tjener 1,25 millioner på å lede Norge.

Michael Apelgren Født: 20. august 1984 i Stockholm. Sivil status: Gift med Therese Albrechtson. To barn. Klubb: Elverum. Meritter som trener: Seriegull og tre seire i sluttspillet. Meritter som spiller: Fem SM-gull, 5 A-landskamper for Sverige. Klubber som spiller: Djurgården, Hammarby, Granollers, Sävehof og Puerto Sagunto.

– Jeg har fått en mye bedre kontrakt, og er takknemlig for at Elverum har funnet frem til en god løsning for min familie, sier Apelgren til VG.

Sammen med kona, Therese Albrechtson, har han kjøpt hus i Göteborg. Planen var å flytte hjem til Sverige når eldstedatteren begynner på skolen neste høst. Men nå blir det mer Elverum for håndballpersonligheten. I sin første trenerjobb har han ført Elverum til tre sluttspillseire og tre deltagelser i gruppespillet i Champions League.

Den siste måneden står klubben med tre strake seire internasjonalt og kan bli det første norske herrelaget som går videre fra gruppespillet i Champions League.

– Jeg er veldig stolt over det vi har bygd opp. Det er gøy på trening. Det er gøy å gå på klubbkontoret. Jeg er en mye bedre trener enn jeg var for ett år siden. Det er viktig for meg å fortsette utviklingen her. Jeg har et hjerte for klubben som vokser for hver dag, forklarer Apelgren.

– Denne signeringen er vi utrolig godt fornøyde med. Apelgren er en fantastisk inkluderende trener. Han er ekstremt analytisk og kjenner enhver bevegelse hos motstanderne våre. Det merker vi at påvirket kampene. Ikke minst i Champions League. Dessuten er Michael Apelgren en omgjengelig fyr som alle i Elverum er blitt glade i, sier Nils Kristian Myhre i klubben.

Elverum er den eneste gjenværende av de åtte klubbene som spilte den første sesongen av eliteserien i 1965. På 1990-tallet løftet Thorir Hergeirsson østerdølene tilbake i toppen etter 15 års fravær. Med Christian Berge ble Elverum heist videre opp til både seriegull, NM-triumf og sluttspillseire i hans periode fra 2008 til 2014.

– Jeg snakker mye Berge og har lært mye av Hergeirsson. De har nådd langt som trenere og det kan ha også ha noe å gjøre med perioden de hadde her. Håndball betyr veldig mye i Elverum. Alt du gjør, må du stå for. Spørsmålene kommer uansett om det går bra eller dårlig, forklarer Apelgren.

Selv har han aldri fått flere spørsmål enn da han sist vår ba tre spillere om pådra seg rødt kort i nest siste seriekamp. Årsaken innrømte han glatt etter kampen: Elverum ville gjøre seg ferdig med karantener før sluttspillet.

– Jeg har lært veldig mye mens jeg har vært her. Du ser en helheten på en helt annen måte som trener. Saken med de røde kortene var ekstrem, men jeg tok lærdom av den også, sier han.

Elverum leder eliteserien etter at Drammen ble slått i toppkampen sist søndag, men er ute av cupen. Det klare kvartfinaletapet for erkefienden Haslum svir fortsatt.