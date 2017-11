Løke får med sønnen til VM – Solberg vraket

Heidi Løke (34) er tatt ut i den norske VM-troppen, bare fire måneder etter at hun ble mor for andre gang. Samtidig er verdensklassekeeperen Silje Solberg (27) vraket.

2. desember starter Norges tittelforsvar under VM i Tyskland. I dag offentliggjorde landslagssjef Thorir Hergeirsson 16 jenter. Debutantene Kari Brattset, Marit Røsberg Jacobsen, Emilie Christensen og Helene Gigstad Fauske fikk alle plass.

Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø ble valgt foran Silje Solberg. Landslagssjefen synes keepervalget var det vanskeligste.

Norges gruppespill Alle kampene spilles kl. 20.30 i tyske Bietigheim-Bissingen. 2. desember: Ungarn

3. desember: Argentina

5. desember: Polen

7. desember: Tsjekkia

8. desember: Sverige

– Vi har tre riktig, riktig gode målvakter og bestemte oss for å ta med to. I stedet for å unnvike problemstillingen og ta vekk en utespiller. Det er krevende, sier Hergeirsson til VG.

– Vi ser en pil som peker oppover når det gjelder Kari. Katrine har også vært stabilt god hele høsten. Vi er overbevist om at de kommer til å utfylle hverandre bra i VM, sier trener Mia Högdahl.

Marit Røsberg Jacobsen er en av fire mesterskapdebutanter i troppen. Se intervju med 23-åringen her:

Glad Grimsbø

Beskjeden var god å få for Aalvik Grimsbø. Hun har vært med i samtlige av de tre siste mesterskapstroppene, men sto i fare for å miste VM etter en operasjon i kneet i vår.

Stående i en lekebutikk på jakt etter julegaver i Ungarn, forteller Györ-keeperen om gleden over uttaket.

– Jeg ble veldig, veldig glad. Jeg har ikke turt å drømme for mye om VM. Å få muligheten til å være en del av laget, betyr mye for meg.

– Hvordan har det siste halve året vært for deg med tanke på kneskaden du pådro deg?



– Det har vært tøft. Det er aldri artig å gå skadet. Siden det var uvisst hvor lang tid jeg trengte på å rehabilitere meg, var det viktig for meg å trene best mulig hver dag, men samtidig følge tempoet til kroppen. Det lyktes jeg veldig godt med. Jeg har hatt et supert støtteapparat rundt meg både i Norge og i Ungarn. Nå står jeg i mål uten smerter og er fullt restituert, sier Grimsbø.

2. desember er hun klar for å møte Ungarn, en motstander hun kjenner godt.

– VM blir utrolig spennende. Det er masse tøffe kamper. Ungarn har mange gode individuelle spillere. De er i stor utvikling. Det blir spesielt å spille mot Ungarn når jeg bor her til vanlig.

Spesialtilpasninger for Løke

Samtidig er Heidi Løke med til VM, kort tid etter å ha blitt mor for andre gang. Løke ble mamma for andre gang da Oscar ble født 30. juni.

– Jeg syns det har gått bedre og bedre for hver uke. Jeg føler meg i god form. Jeg vet også at det er noen uker igjen til mesterskapet. Jeg er ganske sikker på at jeg skal komme tilbake på mitt beste, forteller Løke til VG.

– Det var på håret, opplyser Thorir Hergeirsson.

Løke opplyser til VG at det vil lages et skreddersydd program for henne både under Møbelringen Cup i forkant av VM og selve mesterskapet. Det var også avgjørende for at hun takket ja til å være med.

MED TIL VM: Heidi Løke gjør comeback på landslaget for første gang siden OL for 15 måneder siden. Foto: NTB scanpix

– Hvis ikke hadde det ikke gått. Oskar er bare fire måneder. Det er viktig for meg at han er med. Under VM kommer Oskar og Bjørn, mannen min, til å bo på et eget rom på det samme hotellet som oss. Så vil jeg være med dem så mye som mulig, forteller Løke, som føler seg stolt over å få lov til å representere Norge igjen.

Håndballjentene har ikke hatt med seg en baby til VM siden Kristine Lunde-Borgersen feiret VM-gull med sønnen Matteo (10 måneder) på fanget i Sao Paulo for seks år siden. Ektemannen Ole var med hele veien i Brasil.

– Vi bygger på erfaringene fra den gang. Da løste det seg godt. Fra barna fyller to år får de ikke være med oss hele veien. Da handler det mer om å komme besøk i en periode av mesterskapet, forteller Hergeirsson.

34-åringen leverte sist helg årsbeste med syv mål mot Vipers. Hun har ikke spilt for Norge siden håndballjentene slo Nederland i OL-bronsefinalen for snart 15 måneder siden, men strekspilleren står med 174 landskamper og 650 mål for Norge etter at hun spilte 10 mesterskap på rad fra 2008.

DETTE ER VM-TROPPEN: Stine Bredal Oftedal Camilla Herrem Nora Mørk Veronica Kristiansen Amanda Kurtovic Sanna Solberg Emilie Hegh Arntzen Kari Brattset Vilde Ingstad Marit R. Jacobsen Stine Skogrand Helene Gigstad Fauske Emilie Christensen Heidi Løke Kari Grimsbø Katrine Lunde

Tre strekspillere

I tillegg har Hergeirsson tatt ut Kari Brattset og Vilde Ingstad som linjespillere.

– Vi kan komme til å spille ni kamper på 16 dager. Det er åpenbart at vi må legge et løp for hvordan vi bruker spillerne, sier Hergeirsson – som ikke har tatt med tre strekspillere siden sitt første mesterskap som sjef i 2009.

Brattset fra Sarpsborg er mesterskapsdebutant etter at hun debuterte på landslaget i 2016. Hun har blitt bedre både for landslaget og Vipers, og scoret åtte mål i EM-kvaliken mot Ukraina i september. Hun står notert med 19 mål i Champions League på fire kamper.

Ingstad fikk med seg både EM-gullet sist vinter og VM-gullet i 2015 uten å spille noen dominerende rolle bortsett fra da hun satte inn fem mål mot Tsjekkia i EM. Hun regnes som en meget habil forsvarsspiller, og får nå ny tillit.

Norge er i gruppe med Ungarn, Sverige, Polen, Tsjekkia og Argentina.

Sulland uten tillit

Vipers-stjernen Linn Jørum Sulland er toppscorer i Eliteserien denne sesongen, men får ikke være med til Tyskland. Heller ikke fjorårets forsvarskomet, Silje Waade, eller FC Midtjyllands gode bakspiller, Tonje Løseth, kom med.

Mens Marit Røsberg Jacobsen (23) får sjansen. Narvik-jenta har hatt en fantastisk utvikling de siste årene. Nå får den hurtige Byåsen-kanten får muligheten etter å ha scoret åtte ganger mot Romania i september. Det går på bekostning av hovedkonkurrent og Vipers-spiller Malin Aune (22).

– Da jeg ringte rundt til de 28 spillerne som er i bruttotroppen, var det 12 som ble veldig lei seg og 16 som ble veldig glad, forteller Hergeirsson, som har hatt for vane å fornye troppene sine også ved tidligere uttak.

Christensen-overraskelse

Bakspiller Emilie Christensen har ingen landskamper fra før, men gjorde det sterkt da rekruttlandslaget banket Frankrike to ganger i september.

– Hun er en midtback som både er flink med de rundt seg og går på mål selv, sier Larvik-trener Geir Oustorp – som de siste sesongene har trent Christensen både i LHK og Glassverket.

– Når Marta Tomac er borte, så må du ha inn en balanse til Stine Bredal Oftedal - som setter et enormt tempo. Du kan få den dimensjonen med Emilie. De hun skal spille mot nå har hun møtt gjennom to sesonger i Champions League.