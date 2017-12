OSLO SPEKTRUM (VG) (Bodø-Drammen 23-28) Han ble hentet hjem fra tysk Bundesliga for å gjøre Drammen til en vinnerklubb igjen. Joakim Hykkerud leverte i første forsøk sammen med også hjemvendte Gøran Sørheim.

Drammens tungvekter markerte seg umiddelbart i NM-finalen ved å gjøre 1–0 fra streken – assistert av bakspiller Sørheim. DHK vant sin første tittel siden seriegullet i 2010 og sin første cuptittel på 10 år.

– Jeg har tapt en finale i år. Det er nok, sier Hykkerud til VG og tenker selvsagt på VM-finalen. Allerede tirsdag samles håndballgutta foran EM i Kroatia.

– Det smaker helt nydelig og det er deilig å avslutte året med seier i en finale. Jeg får frysninger, dette er klubben i mitt hjerte, dette er viktig for både klubben og byen, sier en rørt Hykkerud, som erkjenner at han er lettrørt. Han feiret seieren ute på arenaen sammen med sønnen Noah.

– Det er press, jeg er landslagsspiller og det er mange som forventer mye. Jeg prøver å være mest mulig profesjonell og det er deilig å vise at man kan vinne en cupfinale,

Drammen i storform



I 2007 var både keeper Mathias Kolstad Holm, Christian Spanne, Hykkerud og Sørheim med på laget. I kveld markerte de seg mot et Bodø som har slitt tungt med sykdom i romjulen.

Slik så det ikke ut i NM-finalen. Bodøværingene ga DHK mye bedre motstand enn da de tapte med 14 mål i Drammenshallen i seriekamp så sent som 16. desember. Skytteren Henrik Bielenberg (6 mål) og strekspilleren Endre Langaas (4 mål) skapte lenge problemer, men på stillingen 17–16 var det slutt.

– Jeg er veldig skuffet. Drammen er et veldig godt lag, men på i dag var det ikke et uslåelig lag for oss, sier Bielenberg – som også har opplevd litt sykdom i julen. Men han mener det ikke påvirket finalen.

Drammen hadde kontrollen hele veien, og kjørte over Bodø etter pause, anført av seksmålsscorer Sørheim.

HJEMLIG SUKSESS: Joakim Hykkerud kom hjem for å vinne med Drammen. Strekspilleren leverte i første forsøk. Her er det Endre Langaas (2) og Preben Egeli (20) som får kjørt seg. Foto: Trond Solberg , VG

Han sto for finalekveldens største høydepunkt med en vakker flygerscoring etter pause. Hykkerud fulgte glimrende opp med trickscoring, seks mål og tre skaffede straffer. Kolstad Holm – som vant sin andre av til sammen seks cupfinaler for Drammen – bidro med 13 gode redninger. Mens Johannes Hippe viste hvor viktig han er for at Drammens nye helter skal fungere både i forsvar og angrep. Oskar Olafsson markerte seg også med fire mål.

For Kristian Kjelling er dette den første tittelen som trener. Cupgullet er dessuten Drammen-sjefens første tittel i norsk håndball etter at spillerkarrieren ga gull både i Spania og Danmark. Han bygde seg fra 1999 til 2002 opp som spiller i DHK, men klarte aldri å vinne noe. Cupfinalen tapte Kjelling for datidens Viking med Christian Berge på laget.

For snart to år siden tok Kjelling over et lag som var på randen av nedrykk.

– Jeg er kjempestolt og kjempestolt av det folkene rundt klubben har gjort. Styret, kontoret og spillerne. Vi har gjort denne innsatsen sammen. Klart det er gøy, sier Kjelling til VG.

Stort keeperspill – til ingen nytte

Drammen tok initiativet direkte fra start og ledet midtveis i 1. omgang med fire mål. Samarbeidet mellom VM-uttatte Joakim Hykkerud og Gøran Sørheim fungerte optimalt. De to landslagsspillerne sørget for syv mål.

– Det betyr en masse å ha dem. Profilene står frem når det er viktig, beskriver Kristian Kjelling.

Men etter hvert satte Bodø-trener Børge Lund opp spesialoppvartning på Sørheim. Dermed slet DHK mye mer med å sette ballen i mål. Danske Simon Sejr Jensen spilte seg stort opp i Bodø-målet.

Nyervervelsen dro opp syv redninger og var helt umulig for Drammens høyrekanter. Vanligvis så sikre Aksel Horgen og Christian Spanne bommet på samtlige syv muligheter fra kanten før pause.

I motsatt ende herjet strekspiller Endre Langaas med DHK-forsvaret. Bodøs spillemessige midtpunkt, Djordje Djekic, hadde en omgang med hele fem feil. Likevel krøp nordlendingene innpå og lå ikke under med mer enn 12–11 ved pause, men var i 2. omgang ikke i nærheten av å kopiere NM-triumfen fra 2015.