Har ventet i snart 20 år: Lunde-tvillingenes første gull i Norge

OSLO SPEKTRUM (VG) (Stabæk-Vipers 17-30) Lunde-tvillingene har vunnet absolutt alt i internasjonal håndball. Snart 38 år gamle jublet de for sin første tittel i norsk håndball sammen med barna.

Ikke bare bryter Vipers en barriere med klubbens første tittel i norsk håndball. For Katrine Lunde (37) og Kristine Lunde-Borgersen (37) er dette også det første NM-gullet.

– Det er veldig deilig. Kjempegøy, sier Katrine Lunde til VG etter å ha tatt seiersdansen sammen med datteren Atina (2) foran 4200 tilskuere i Oslos storstue.

Søster Kristine delte søsterens seiersglede.

– Veldig fint å ha henne der. Fint å være sammen. Gøy, sier hun til VG etter å hatt med seg sønnene Matheo og Milian på feiringen, mens datteren Mariella holdt til oppe på tribunen sammen med pappa Ole.

– For klubben er det å bryte en barriere. Jeg leste i en aller annen overskrift at det var 37 år siden et lag fra Kristiansand har vunnet NM-gull. Det var fantastisk. Det utrolig gøy å vinne. Har aldri vært Norgesmester før, så det er spesielt, sier hun og viser til herregullet Kristiansand IF vant det året tvillingene ble født – i 1980.

MED DATTEREN: Katrine Lunde med datteren Atina på armen etter å ha vunnet NM-gull i Oslo Spektrum. Foto: Trond Solberg , VG

De ble toppspillere i Våg omtrent da Larvik startet sin gullalder på begynnelsen av 2000-tallet. I 2004 dro de ut i verden og vant frem til 2013 sammen både to OL, ett VM og fire EM med Norge. Pluss to Champions League-titler ved Viborg. Mens keeper-Katrine Lunde også har vunnet to CL-gull med Györ.

Nå er hun tilbake i gamleklubben mens trebarnsmor Kristine Lunde-Borgersen har gjort comeback i Marta Tomacs skadefravær. Dermed kunne det endelig skje: Tittelgrossistene vinner sitt aller første gull i Norge.

– Hvordan skal dere feire dette?

– Vi for se, sier Katrine Lunde, med et stort smil om munnen.

NORGESMESTER: Kristine Lunde-Borgersen holder opp det synlige beviset for at hun og Vipers Kristiansand er Norgesmestere i håndball. Foto: Trond Solberg , VG

Stabæk yppet seg



Talentfulle Stabæk yppet seg i cupfinalen - og viste enorm fremgang fra 17-46-tapet for Vipers på hjemmebane i september. Men etter hvert ble Norges beste lag alt for mye. Kari Brattset (6 mål) og Jeanett Kristiansen (5 mål) satte opp et tempo Stabæk ikke var i nærheten av. Vipers vant 2. omgang med 14-5.

– Hadde det ikke vært for at dette var på TV, meldte en frustrert Stabæk-trener Pål Oldrup Jensen midtveis i 2. omgang. Da hadde Katrine Lunde gått av etter 12 gode redninger - fem av dem på åpne muligheter. Mens Kristine Lunde-Borgersen hadde tatt frem gamle finalekunster med mål på alle sine fem skudd.

Siste ti norgesmestere i håndball for kvinner:

2017: Vipers Kristiansand

2016: Larvik

2015: Larvik

2014: Larvik

2013: Larvik

2012: Larvik

2011: Larvik

2010: Larvik

2009: Larvik

2008: Larvik

Vipers uten en leggskadet Linn Jørum Sulland slet en god del før pause, men det skyldtes ikke Lunde-tvillingene. Kristine Lunde-Borgersen dro i gang med tre strake scoringer og Katrine Lunde viste frem åtte redninger før pause. Tre av dem på såkalte 100 prosent-sjanser.

Stabæk viste absolutt ingen respekt fra start og tok ledelsen 2-0. Stortalentet Henny Reistad (18) lyktes slettes ikke med alt, men kjørte på sammen med veteranen Jenny Sneve (28) og resten av Stabæk-laget før pause.

– Vi traff mye av det vi hadde blitt enige om, men glapp litt på slutten, sa Stabæk-trener Oldrup Jensen til TV 2 ved halvtid.

Etter 25 minutter sto det 11-11, men inn mot pause gled Vipers fra og kunne gå i garderoben med 16-12-ledelse og tro på at den første kongepokalen var på vei til Sørlandet