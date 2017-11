Europeisk opprør mot ny Champions League: – Forventer støtte fra NHF

Motstanden mot håndballens nye Champions League øker. Ligaene til stormaktene Tyskland, Frankrike og Spania er motstandere av nyordningen som vil gjøre Elverum mer eller mindre sjanseløse.

Den norske Champions League-klubben slo onsdag sveitsiske Kadetten Schaffhausen og kjemper om kvartfinaleplass. Det europeiske håndballforbundet (EHF) går inn for en ny turneringsform med bare 12 mot dagen 28 klubber fra 2020.

Elverum vant: Friskmeldt keeper bak stor seier

– Det er et europeisk opprør mot denne modellen nå. Hverken klubbenes eller spillernes organisasjoner er hørt. Det er ikke gjennomførbart med 22 Champions League-kamper i et gruppespill. Til slutt vil dette også gå utover landslagene, spår Hein Barthold – daglig leder i Norsk Topphåndball.

Champions og Europa League fra 2020 Dette er planlagt fra 2020. Champions League menn: 12 klubber. Åtte fra de åtte høyest rangerte nasjonene. De fire neste nasjonene i kvalik mot fire wild card om de fire siste plassene. Klubbene møtes i 22 seriekamper. De åtte beste videre til kvartfinale. Europa League, menn: 24 klubber. Fire puljer med seks lag. De 16 beste videre til åttedelsfinale. Champions League. kvinner: 16 klubber. To puljer med åtte lag. De åtte beste til kvartfinale.

Klubbenes ligaorganisasjoner møttes onsdag i Barcelona. Ifølge Barthold står ligaene i Frankrike, Tyskland, Spania, Sveits, Østerrike, Danmark, Sverige og Norge samlet mot dette. Her i landet har samtlige 12 eliteserieklubber skrevet under på et opprop. Ute i Europa er ikke bildet like entydig på klubbnivå. Barcelona går i bresjen for nyordningen som frister de største klubbene med klart økte inntekter.

– Vi forventer at vi får full støtte fra Norges Håndballforbund i denne saken, sier Barthold.

Leste du? Nordisk kamp mot håndballens Champions League

Håndballpresident Kåre Geir Lio opplyser at han ikke kjenner saken godt. Den er ikke styrebehandlet i Norges Håndballforbund. Hans visepresident Ole R. Jørstad sitter i styret til EHF og kjenner prosessen rundt intensjonsavtalen for det neste 10-året.

– Jeg kommer til å søke informasjon rundt dette på kongressen til det internasjonale forbundet i Tyrkia kommende helg, sier Lio til VG.

Se VGs video fra Elverums seier over Kadetten:

Mange mener at presset på de beste spillerne vil øke radikalt. Den danske OL-vinneren Henrik Mølgaard sier til Dansk Radio at han skjønner toppklubbenes behov for økte inntekter. Men at han frykter fremtiden.

– Utviklingen er uhyggelig. Og det er en skam at spillerne og spillerorganisasjonene ikke blir lyttet til. Det har i flere år vært et ønske om at antallet kamper blir redusert, sier PSG-spilleren.

Les analysen: Elverums eventyr setter nye rekorder

Hein Barthold i Norsk Topphåndball mener det er uklart hva som videre skjer i saken. Styret i EHF skal møtes i desember. Mye kan allerede være avgjort. Barthold er svært kritisk.

– Dette er en sak som har blitt tatt på bakrommet uten noen demokratisk prosess, hevder han.