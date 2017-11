SOTRA (VG) (Norge - Ungarn 29-24) Neste lørdag møter Norge Ungarn i åpningskampen i VM. I kveld vant de generalprøven, men imponerte ikke nevneverdig.

En uke før VM braker løs i Tyskland målte Norge krefter mot Ungarn, som også er motstander i åpningskampen neste lørdag, i den andre av tre kamper i Møbelringen Cup.

Slik spilte Norge: Kari A. Grimsbø 7 6 redninger/ 21 skudd – 0 feil Katrine Lunde 7 7 redninger/16 skudd – 0 feil Emilie H. Arntzen 3 2 mål/ 3 skudd – 2 feil Veronica Kristiansen 4 4 mål/ 7 skudd – 1 feil Heidi Løke BB 8 7 mål/ 8 skudd – 0 feil Stine Skogrand 3 1 mål/ 1 skudd – 2 feil Nora Mørk 8 5 mål/ 8 skudd – 2 feil Stine B. Oftedal 4 3 mål / 7skudd – 3 feil Kari Brattset 4 1 mål/ 3 skudd – 0 feil Emilie Christensen 4 0 mål/0 skudd – 0 feil Amanda Kurtovic 3 0 mål/ 2 skudd – 1 feil Camilla Herrem 5 2 mål/ 2 skudd – 1 feil Sanna Solberg 6 2 mål/ 2 skudd – 0 feil Marit R. Jacobsen 5 1 mål/ 1 skudd – 0 feil Vurdert av Ida Sofie Høidalen

Norge slet i starten av kampen, og første omgang var preget av mye bom og ruskete forsvarsspill. Håndballjentene tok ikke ledelsen før det hadde gått 20 minutter, og den ledelsen holdt hele veien inn.

De norske jentene tok sin 24. seier på rad i landslagssammenheng, og vant generalprøven mot Ungarn 29-24.

– Jeg håper vi klarer å overbevise enda litt mer når vi møter de igjen neste lørdag, sier Nora Mørk til VG.

– Vi må fortsette å tro på det vi gjør. Vi må tørre å gå inn helt ut for å løse det vi sliter med. Det klarte vi det siste kvarteret, sier Thorir Hergeirsson til VG.

– Det gikk en liten faen i meg. Vi var ikke nervøse, jeg vet ikke helt hva som skjedde. Ungarn er et mye tøffere lag enn Sør-Korea, så det var egentlig deilig å kjenne på det. Heldigvis vet vi at det er flere detaljer vi skal jobbe med før vi møter de igjen om en uke, sier Veronika Kristiansen, som forbedret seg, i likhet med Norge, i pausen.

Norge møter Russland, som har vunnet begge sine kamper, i siste kamp i Møbelringen Cup søndag 18:15, før de VM-åpner mot nettopp Ungarn lørdag 2. desember.

– Vi ligger dårlig an etter 45 minutter, men spiller bra siste kvarteret. Det er viktigst å lede mest når det er slutt, fortsetter Hergeirsson.

– Vi må heve forsvaret vårt. Det var bedre i dag enn spesielt andre omgang mot Sør-Korea, men vi må bli bedre til i morgen. Jeg har fortsatt også mye å gå på, men det blir bedre og bedre. Det ser bra ut, sier Heidi Løke.

Hør hva Nora Mørk sa til VG etter kampen:

Bom, bom og bom

Det kunne se ut som om håndballjentene åpnet kampen med håndbrekket på, og første halvdel var preget av mye bom. Norge traff dårlig i forsvar, og Ungarn fikk en tidlig ledelse - på det meste med fire mål. Veronika Kristiansen, som har scoret 20 mål på de to siste kampene for FC Midtjylland i Champions League, bommet på tre av tre skudd før pause.

– Jeg vet ikke om vi ble overrasket over fysikken deres, men vi kjente det godt de første minuttene. Vi fikk noen trøkker, og satte ikke sjansene våre. Da er det tungt å komme seg inn i det, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

Også Emilie Hegh Arntzen, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Amanda Kurtovic bommet på avslutninger i første halvdel av omgangen. Etter 18 minutter tok Thorir Hergeirsson timeout på stillingen 8-4.

Den så ut til å funke. Norge knappet innpå ledelsen mot slutten av omgangen, blant annet ved hjelp av en Heidi Løke som kom inn og scoret på to av tre skudd fra sin strekposisjon.

En god Kari Aalvik Grimsbø i mål sørget også for at Norge kun lå under med ett mål før hvilen.

– Jeg har spilt bedre kamper, men det var ikke lett å stå i mål i dag, sier Grimsbø, som kun spilte første omgang, til VG.

Bedre andre omgang

I andre omgang økte Ungarn ledelsen igjen, og Hergeirsson måtte ta timeout etter bare åtte minutter. Da hadde Ungarn økt ledelsen til 14-17.

Nok en gang skjerpet de norske jentene seg etter praten, Kristiansen satte sin andre straffescoring, Brattset scoret fra strek, Herrem på kontring og Norge klarte nok en gang å redusere Ungarns ledelse til kun ett mål på stillingen 17-18. Så reddet Lunde, og Bredal Oftedal kunne endelig sette inn utligningen på kontring til 18-18.

Deretter reddet Vipers-målvakten igjen, og Løke kunne sende Norge i ledelsen, for første gang i kampen, på nok en kontring.

Den ledelsen holdt hele veien inn, og Norge tok sin 24. landslagsseier på rad.

– Det stemte plutselig det siste kvarteret, og det var deilig. Vi spiser ledelsen sakte, men sikkert. Det var uten tvil tøft i starten, men vi lærer av det, sier Stine Bredal Oftedal.

– Ungarn et bra lag, det bra at vi får kjenne på de nå, en uke før det smeller. Det var en slitekamp, men deilig å vinne, sier Nora Mørk, som gjorde en god kamp, og beroliger folket:

– Men vi har mye mer å by på.