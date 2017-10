(Norge – Frankrike 30–26) De norske håndballgutta slo til og banket regjerende verdensmester Frankrike for annen gang på fem måneder.

Etter et tungt tap i åpningskampen mot vertsnasjon Danmark, slo Norge knallsterkt tilbake i firenasjonersturneringens andre kamp.

Anført av solide Sander Sagosen (22) fremover og Torbjørn Bergerud (23) i buret, hadde de franske verdensmesterne lite å stille opp med.

– De siste 40 minuttene var fin håndball. Vi slo de regjerende verdensmesterne, og selv om det var en treningskamp så spilte vi rett og slett bedre håndball enn dem, sier Sagosen til TV 2 etter kampen.

TOPPSCORER: Sander Sagosen banket inn åtte mål mot Frankrike. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Etter Danmark-tapet mente landslagssjef Christian Berge at laget så litt for mye mot Sagosen. Mot Frankrike banket PSG-stjernen inn åtte scoringer, men Berge mener likevel at flere av lagkameratene nå meldte seg på.

– Dette var moro. Det var mye bedre samhandling enn mot Danmark. Alt satt bedre. Det mangler fremdeles litt, som jeg vil få plass mot Polen, sier han til TV 2.

Les også: Sander Sagosen bor alltid nær hjemmebanen

Norge kjørte fra etter pause

Norge – Frankrike 30–26 Golden League i Aarhus, Danmark Pauseresultat: 13–10 Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen – Sebastian Barthold, Magnus Søndenå, Sander Sagosen 8, Joakim Hykkerud, Kent Robin Tønnesen, Magnus Jøndal 5, Henrik Jakobsen, Kristian Bjørnsen 4, Magnus Gullerud 1, Magnus Abelvik Rød 4, Christian O’Sullivan 2, Eivind Tangen 2, Gøran Johannessen 4, Espen Lie Hansen. Toppscorere Frankrike: Nikola Karabatic og Michael Guigou 6. Utvisninger: Norge 6 x 2 min., Frankrike 6 x 2 min.

Norge åpnet trøblete i angrep og scoret bare på fire av sine 14 første ballbesittelser. Solid forsvar og en meget god keeper i Bergerud gjorde at det likevel ikke så nattsvart ut allerede etter 15 minutter.

Norge løftet seg så i angrep og tok ledelsen for første gang (10-9) etter snaut 24 minutter. De norske gutta gikk fra 7-9 til 13-10 ved pause, tross to norske straffebom like før halvtid.

Magnus Abelvik Rød (20) har fått sitt gjennombrudd i storklubben Flensburg Handewitt i høst, som forsvarsspiller. Lørdag var han også god framover. Et av hans to mål før pause var en knallhard treffer oppe i krysset.

Han feide inn to mål til like etter hvilen og sikret 16-10 til Norge. Etter det klarte aldri franskmennene å komme skikkelig inn i kampen igjen.

Les også: Opprør mot nye Champions League

Magnus Jøndal var sikker i avslutningene i viktige perioder av kampen, spesielt etter pause da Frankrike jaget for å komme tilbake.

I et ellers alvorlig forsøk på å forklare 19-24-nederlaget for Danmark, må Norges strekspiller Joakim Hykkerud bare le da eks-lagkameraten prøver å sette ham ut:

Møtes i EM

Dette var det femte møtet mellom lagene på bare ti måneder. I januar er det garantert ytterligere to ganger Frankrike – Norge, en av disse kampene er i EMs gruppespill.

De norske gutta hadde en meget svak dag i angrep mot Danmark torsdag. Den danske keeperen Niklas Landin var helt i særklasse på vei mot en kontrollert seier over Norge.

Danmark, som torsdag slo Norge, lot tre av sine beste spillere hvile mot Polen lørdag. Det bidro til at polakkene bare tapte 25-26.

Golden League avsluttes søndag i Herning med Norge – Polen og tungvekteroppgjøret Danmark – Frankrike.

Sagosen fikk ikke spillet helt til å sitte i tapet mot Danmark: