Nora Mørk offentliggjør bilder av menn som delte bildene hennes

Facebookgruppen Mannegruppa Ottar er blant stedene Nora Mørks private bilder er spredt. Støttespillerne rundt håndballspilleren vurderer å kontakte både politiet, ektefeller og arbeidsgiverne til de personene som har delt bildene.

VG vet at den norske landslagsspilleren og hennes medhjelpere er kjent med spredningen av de private bildene på facebookgruppen til Mannegruppa Ottar, og VG får opplyst at personene bak delingene kommer til å bli politianmeldt.

Allerede har Nora Mørk varslet at hun vil være nådeløs mot personer som har spredt hennes private bilder på nettet.

Og nådeløs er hun så definitivt. Onsdag kveld tok hun til sosiale medier og offentliggjorde bilder av personer som har spredt hennes private bilder rundt på nettet.

– Dette er personer som selv har valgt å gå ut med fullt navn på Facebook og sprer mine bilder, skriver hun.

Håndballstjernen har over 20.000 følgere på sosiale medier.

Har anmeldt 15 personer

Det er ikke bare de aktuelle personene som kommer til å bli kontaktet av teamet rundt Mørk. Også eventuelle arbeidsgivere og ektefeller kan vente seg en telefon, får VG opplyst.

VG har vært i kontakt med én av de som har spredt lenke til bildene av Mørk i Mannegruppa Ottar. Han viser ingen tegn til anger på sin handling.

Ifølge TV 2 gikk tvillingsøster Thea Mørk til politistasjonen i Larvik onsdag, der hun leverte inn anmeldelser mot 15 personer.

Etter at nyheten om at telefonen til Nora Mørk var blitt hacket, var det flere som etterspurte bildene på Mannegruppa Ottar. De fikk igjen svar av noen som la ved en lenke til dem, men administratorene har fått fjernet disse.

– Nakenbilder er imot våre regler, og det samme gjelder hets og å henge ut mennesker. Sånt skal ikke skje hos oss, sier Kay Erikssen, en av gruppas administratorer, til VG.

Støtter Mørk

Han forklarer at de modererer og godkjenner alle innlegg før de blir publisert, men at Facebook ikke har et verktøy for å gjøre det samme med kommentarer under innlegg. Det var slik at lenken ble spredt på gruppen.

– Det ble raskt fjernet. Vi har alltid øynene oppe for å få vekk slik søppel om det havner hos oss, forteller Erikssen, og svarer bekreftende på om personene som har delt lenken nå er utestengt.

– Mannegruppa er IKKE en slik gruppe. Det er derfor vi er såpass strenge med slikt, presiserer han.

Tirsdag la Erikssen også ut en melding til alle gruppens brukere der han minnet om at eventuelle innlegg angående Mørk-bildene vil bli slettet og at personen(e) bak kommer til å bli utestengt.

– Vi vil på ingen måte bidra til at disse spres ytterligere og håper det får konsekvenser for bakmennene, sier han til VG.



Advokat John Christian Elden har tatt til Twitter og uttalt seg om saken:

– Å dele private bilder på nett som er tatt fra andre, er straffbart som heleri i følge Høyesterett. Så her har Mørk en god sak.