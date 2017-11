Nora Mørk: – Jeg har kjent på skam og skyld

Nora Mørk (26) har vært nede i knestående. Hun har ikke klart å skyve vekk selvbebreidende tanker etter at private bilder ble stjålet fra telefonen hennes. Men sist lørdag snudde det litt på håndballbanen.

– Uansett hvordan du vrir og vender på det: Jeg har kjent på skam og skyld. Jeg vet at jeg ikke skal tenke slik. Selvfølgelig tenker man de tankene, sier Nora Mørk til VG.

– Du blir så usikker – og føler at folk ser på deg på en måte du aldri har bedt dem om.

Hun fikk greie på billedspredningen i slutten av september og scoret på Györs tre Champions League-kamper i oktober ikke mer enn 11 mål – uvanlig lite for scoringsmaskinen som sist sesong satte inn seks mål i finalen og 85 totalt.

– Huff. Det verste har vært å kjenne at dette har gått utover livet mitt. Jeg ser på meg selv som en stødig og sterk person, men dette har vært helt sykt vanskelig. Jeg har prøvd å trene og spille som normalt, men saken har påvirket meg veldig.

Men det har løsnet litt den siste drøye uken. Forrige mandag ble Györ klare for hovedrunden i Champions League etter fire Mørk-scoringer mot Rostov-Don. Sist lørdag satte hun klubbrekord da hun scoret 13 mot FC Midtjylland i Danmark.

– Jeg fikk mye spillerom. Noe som kanskje skyldes at jeg ikke har vært bra tidligere. Jeg hadde en dag hvor jeg traff på alt. For mitt ego var det veldig deilig, beskriver hun.

Onsdag møter Mørk & co. Kisvàrdai i den ungarske serien.

– Jeg vet ikke om saken er kjent her enda, men både klubben og alle i laget er informert, opplyser hun.

Lørdag avsluttes høstsesongen med klubben mot Brest Bretagne i Champions League. Så går turen hjem til Norge. Norge åpner Møbelringen Cup mot Sør-Korea neste torsdag.

Nora Mørk har seriøst vurdert å hoppe av landslaget. Hun er fortsatt usikker på VM i desember.

– Jeg vet ikke hvordan jeg vil reagere på å komme til Bergen. Det blir å ta en dag av gangen.

Hun gikk mandag ut med saken på TV 2 etter å ha møtt to ledende stortingspolitikere i Oslo. Det var ikke tilfeldig. Nora Mørk mente det ville være umulig å sitte på en udetonert bombe inn mot VM-starten mot Ungarn i Tyskland 2. desember.

MARERITT: Nora Mørk har opplevd et skikkelig mareritt på hjemmebane. Noen hacket telefonen hennes og spredde private bilder. Foto: Jostein Overvik , VG

Nå håper hun på etter hvert å kunne gå inn i det hun kaller «boblen» – en tilstand der alt fokus er rettet mot VM-kampene.

– Jeg skal i alle fall gjøre alt jeg kan for å få det til. Det er det jeg ønsker aller mest. Jeg har spilt kamper den siste tiden, men har følt meg så sliten og i dårlig form og har hatt nok med å restituere mellom treninger og kamper.

Nora Mørk har fått stor støtte fra sine nærmeste omgivelser i håndballen, men er også svært lei over at bildene også har vært delt i hennes eget miljø.

– Jeg vet også at bildene er blitt spredt i håndballmiljøet. Det er min gjeng. Mine folk. Men det er de altså likevel ikke, konstaterer hun.

– Det viktigste for oss i Håndballforbundet er at vi ivaretar Nora, sier Kåre Geir Lio. Håndballpresidenten mener landslagssjef Thorir Hergeirsson og hans stab håndterer dette på en god og profesjonell måte. Lio beklager sterkt det som har skjedd.

– Vi lever i en moderne verden med helt nye utfordringer enn tidligere, og det er forferdelig trist at privatliv blir invadert på denne måten. Derfor er det viktig at samfunnet tar et ansvar, idretten tar et ansvar og enkeltindivider tar sitt ansvar for å forhindre at slike situasjoner oppstår flere ganger, og ikke minst sletter og aktivt hindrer spredning sier han til VG.



– Vi er glade for å se hvordan politiet agerer i en slik situasjon, for dette er jo et straffbart forhold, og en grov kriminell handling.

