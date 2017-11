Nora Mørk gir seg selv munnkurv

SOTRA (VG) Nora Mørk (26) har anmeldt 20 personer for å ha spredt hennes private bilder. En mann er allerede bøtelagt. Men fra nå av handler det bare om VM for håndballstjernen.

En mann fra Telemark har fått 15.000 kroner i bot for å ha delt bilder på nettet. Det melder Telemarkavisa

– Jeg vet det, men kommenterer ikke noe mer rundt det, sier Nora Mørk til VG. Hun gir seg selv munnkurv. Thorir Hergeirsson opplyser at heller ingen andre i den norske troppen ønsker å snakke om saken så lenge VM pågår.

Mørk er på plass på Vestlandet. Håndballjentene møter torsdag Sør-Korea i den første av tre oppkjøringskamper til VM-åpningen mot Ungarn i Tyskland neste lørdag.

I forrige uke var hun svært åpenhjertig overfor både VG og TV 2. I tillegg gikk hun selv til aksjon på Instagram og offentliggjorde bilder av menn hun hevder har delt hennes private bilder. Den siste uken har hun ikke publisert noe i saken.

– Alltid vanskelig

– Jeg har sagt det jeg vil si. Jeg kommer ikke til å kommentere ut over det. Jeg er her for å spille håndball og prøve å ta et nytt VM-gull, meldte Mørk til den norske pressen på en kaotisk pressekonferanse på Sotra utenfor Bergen i ettermiddag.

– Dere må respektere at jeg ikke kommer til å kommentere mer og det gjør ikke jentene heller, sa hun og håper nå sterkt på ro til å kunne gjenta VM-suksessen fra 2015. Da vant Norge-VM-gull i Danmark.

– Det er viktig for meg å konsentrere meg om håndball. Ingen ting gir meg så stor glede som å prestere på banen. Det betyr veldig mye for meg akkurat nå.

– Er det vanskelig?

– Det er alltid vanskelig. Alle har sine ting. Dette er min ting. Noe jeg bare bare blir nødt til å leve med. Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å prestere på håndballbanen. Det er viktig for meg, sier hun.

– Det jeg har lyst er bare å kunne gå inn med hodet først og gjøre alt jeg kan for laget. Jeg har lyst til at vi skal gjøre det skikkelig bra. Da vet jeg at det hjelper om jeg er god. Jeg har lyst til å gjøre alt for å gagne laget. Det handler om å spise, trene og slappe av og ta fatt i det man kan påvirke.

– Livet mitt

Da innbruddet på Mørks telefon ble kjent forrige mandag, avslørte Nora Mørk at hun har vært i tvil om det blir VM i det hele tatt.

Tvilen er nå definitivt fjernet.

– Det er det som er livet mitt, sier hun.

– Jeg har veldig lyst til å gjøre det bra. Jeg er keen på å gjøre nok et godt mesterskap for Norge. Det er det ingen tvil om.

Nå skal hun for første gang på et år spille håndball med Heidi Løke. Veteranen på strek er ikke i tvil om venninnen kommer til å gjøre det sterkt i desember.

– Nora ja. Finito finale. Hun er en fantastisk spiller og jeg tror hun vil være der hun alltid pleier å være.

– Saken er i trygge hender

Thorir Hergeirsson mener det ikke finnes mening i å snakke mer om saken med det private bildene i VM-perioden,

– Det er helt logisk at vi har fokus på det vi kan gjøre noe med og fremtiden. Og ikke fortiden. Man vet aldri, men vi har vært gode til å løse det før. Vi satser på at vi skal håndtere dette fint nå, men fremtiden vil vise.

– Dere kan risikere at det blir et trykk gjennom at det kommer nyhetssaker?

– Vi styrer ikke det. Men denne saken er nå hos påtalemyndigheten og er under etterforskning. Vi jobber ikke i politiet. Vi jobber med håndball. Saken er i trygge hender hos dem som styrer med den. Det er nok for oss. Vi har tiltro til at de gjør sin del av jobben på en god måte.