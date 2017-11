Nora Mørk anmelder flere: – Det er nå kampen begynner

Nora Mørk (26) har tirsdag gått til flere anmeldelser etter at private bilder ble hacket fra telefonen hennes. Hun vil være nådeløs mot personer som har spredt bildene på nettet.

– Flere personer vil bli anmeldt. Det er nå kampen begynner. Jeg kommer ikke til å gi meg, sier Nora Mørk til VG.

Håndballvenner slår ring: Nora Mørk får massiv støtte

VG kjenner til at en person er anmeldt tirsdag og at det kommer flere anmeldelser i nær fremtid. Linker til Mørks private bilder er blitt spredt åpent i sosiale medier det siste døgnet. Også arbeidsgivere og ektefeller blir kontaktet av folk i Nora Mørks personlige støtteapparat. Hun har ikke engasjert advokat.

Nora Mørk sier hun har det «bare sånn passe» etter et halvannet måneds langt helvete. Hun ble kjent spredningen av bildene i slutten av september. Håndballstjernen gikk mandag ut med saken i TV 2 etter å ha møtt politikere på Stortinget i sakens anledning.

– Det er mange som har henvendt seg til meg. Hvis noen flere vet noe, så si det til meg, oppfordrer hun.

Oslo-jenta hadde med seg søstrene Kaja og Thea samt Gro Hammerseng-Edin mandag. Den tidligere kapteinen for både Larvik og landslaget, ble tidlig koblet inn i den vanskelige saken. Landslagssjef Thorir Hergeirsson har også vært en viktig støttespiller.

Nora Mørk har selv konfrontert personer som fått tilsendt bildene av henne.

Bakgrunn: Knust Nora Mørk vurderte å droppe VM

– Det skuffer meg veldig at mange heller vil beskytte vennene sine enn å hjelpe meg. Dette har skjedd blant folk jeg har bekjentskap til. Jeg vet at det forskjell på å motta et bilde og å sende det videre. Det er likevel så feigt, sier hun oppgitt.

Hun føler seg også sviktet fra en del personer i sin egen idrett.

– Jeg vet også at bildene er blitt spredt i håndballmiljøet. Det er min gjeng. Mine folk. Men det er de altså likevel ikke, konstaterer hun.

Nora Mørk har stått opp for seg selv før. Her forteller om den tøffe fjorårssesongen.

Nora Mørk har også mottatt mye offentlig støtte fra håndballmiljøet etter at saken ble kjent.

– Det setter jeg så absolutt pris på. Dette er jo ikke greit. Jeg har fått masse meldinger siden mandag.

Mandagens møte med justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) og Tone Wilhelmsen Trøen (H) – leder av familie og kulturkomiteen – var godt planlagt. Nora Mørk kom fra Danmark hvor hun lørdag spilte Champions League for Györ.

Les også: Nora Mørks tøffeste sesong

– Det var veldig bra at det ikke ble bare jeg som sto frem med denne saken. Møtet på Stortinget var godt. Dette er et samfunnsproblem som jeg ikke synes straffes hardt nok, sier hun.

Hennes telefon ble hacket via Facebooks WhatsApp. Ifølge TV 2 har en mann i 20-årene tilstått. Mannen var den første som spredte bildene i Norge, men det er usikkert om vedkommende er identisk med personen som gjorde innbruddet i Nora Mørks telefon.

– Hackeren har ikke politiet tatt. De personene går fri. Men det pågår en etterforskning, sier hun.

Håndballjentenes angrepsess har vært usikker på om hun i det hele tatt vil spille VM i Tyskland i desember. Hun har vært gjennom en svært vanskelig tid også på håndballbanen.

– Det tok litt tid å finne ut hva vi skulle gjøre. Men bildene spredde seg mer og mer. Det eneste riktige å gjøre var å stå frem med saken. Det er så viktig. Det er mange som ikke engang skjønner at det er kriminelt å dele andres private bilder.

Håndballjentene: Dette er landslagstroppen til VM

– Hva vil du si til unge jenter som havner i en lignende situasjon?

– De må anmelde til politiet og så fort som mulig snakke med foreldrene sine. Det finnes vokse som kan hjelpe. Vær pågående.

Nora Mørk legger selv all sin kampvilje i saken. Selv om to klubbkamper, Møbelringen Cup og VM venter, ser hun ingen grunn til at hun selv ikke skal engasjere seg.

– Jeg jobber med dette og alle rundt meg jobber med det. Jeg får forhåpentligvis hjelp fra mange flere etter hvert.

Mørk er langt fra den eneste som har blitt utsatt for lignende ting. I videoene under kan du se noen av VGs reportasjer om temaet.