Knust Nora Mørk vurderte å droppe VM etter å ha blitt hacket

Nora Mørk (26) ble i høst hacket og fikk private bilder spredt på internett. Det knakk henne fullstendig, sier hun i et åpenhjertig intervju med TV 2.

Livet til håndballstjernen Nora Mørk falt i grus da hun fikk vite at noen hadde hacket mobiltelefonen hennes og spredt private bilder på internett. En mann i 20-årene har nå tilstått ugjerningen, skriver TV 2.

Mørk forteller at hun ble fysisk syk og slet med både å sove og spise. Hun slet også med å prestere på håndballbanen.



Håndballjentene: Dette er landslagstroppen til VM

Da uttaket til VM i desember kom, var den vanlige gleden over å være med borte.

– Jeg ble redd. Jeg gruer meg til å være i Bergen for Møbelringen Cup i en uke og forholde meg til andre mennesker, forteller hun gråtkvalt til TV 2.

Mørk forteller at hendelsen preget henne så mye at hun vurderte å droppe det kommende verdensmesterskapet.

Vil ta tilbake kontrollen



Når hun har fått samlet seg, forteller Györ-spilleren grunnen til at hun vurderte å stå over VM var at hun ble redd.

– Da uttaket kom, tenkte jeg at jeg ville kjøpe en billett til andre siden av jordkloden og bli der til julaften. Men da vinner jo den som gjorde dette mot meg. jeg elsker jo håndball og livet som spiller. Jeg ønsker å representere Norge og bare håper jeg klarer å stå i det.

Hun forteller at hun – til tross for frykten – valgte å bli med fordi at hun har et behov for å ta tilbake kontrollen, og at ingen skal få ødelegge drømmen om å bli verdens beste håndballspiller.

26-åringen forteller at hun er redd for hvordan folk vil dømme henne.

– Jeg er vant til at folk dømmer meg på det jeg gjør på banen og personligheten min. Det å bli dømt på en måte som er så privat og så krenkende. Det gjør meg utrolig usikker, redd, lei meg og frustrert. Jeg har sagt at jeg ikke bryr meg om hva folk tror om meg, men når det kommer til dette, så selvfølgelig gjør jeg det. Selvfølgelig er det utrolig sårt og vondt.

Saken fortsetter under videovinduet.



Hammerseng-Edin: – Jeg står opp for Nora



Gro Hammerseng-Edin har gått ut og støttet sin gamle landslagskollega på sin Instagram-konto:

«Jeg står opp for Nora og for alle andre jenter som har opplevd å bli utsatt for hacking og krenkelse av privatlivets fred. Jeg står opp og jeg står ved siden av.

Å stjele private bilder fra mennesker er en kriminell handling. Å distribuere andres private bilder online er en kriminell handling. Jeg er ikke leder. Jeg er ikke politiker. Jeg er mamma. Venn. Et medmenneske som velger å bruke stemmen min for å belyse et økende samfunnsproblem. Nora Mørk er bare en av mange jenter som opplever hacking og at private bilder sirkulerer på «lukkede» nettsteder.»



Det samme har Noras søster Thea gjort på sin Instagram.



«Min sterke, sterke Nora! Den kampen du velger å stå i i dag er så utrolig viktig. At du tør å være en stemme og en frontfigur for å endre dette voksende samfunnsproblemet du selv er blitt utsatt for er helt utrolig! Vi må alle velge å være like modige som Nora.»

Saken fortsetter under bildet.

STERKT BÅND: Thea (t.v.) og Nora Mørk. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Fikk sjokknyheten på landslagssamling

Da hun var på landslagssamling i Trondheim for to måneder siden, fikk Nora Mørk beskjeden om at hennes private bilder var ute i offentligheten.

Mørk snakker ut om sjokket, som lammet henne etter at hun fikk beskjeden. Det påvirket også hverdagen i den ungarske toppklubben Györ.

Hun sier at hun ble så fysisk dårlig at hun gikk på antibiotika i flere uker. Trøbbel med å spise og med å sove gjorde det vanskelig å få gjort jobben som håndballspiller. Skadeplager gjorde at hun ikke hadde tid til å være mentalt fraværende. Det har påvirket henne så mye at hun tenkte på det både før og udner kamper.

Til slutt fortalte hun om saken til klubben og landslagsledelsen. Fra dem har hun fått mye støtte og hjelp, og håndballstjernen forteller at grunnen til at hun valgte å stå frem med det som har skjedd, var for å kunne prestere for fullt på håndballbanen igjen.

Hun legger til hun har mottatt mye støtte fra lagvenniner, noe som har vært veldig viktig for henne. I helgen dominerte hun i Mesterligaen for Györ, og stoppet ikke før hun hadde scoret 13 ganger. Mørk omtaler det som «13 steg i riktig retning», og sier at alt sinnet hun bærer på, skal hun ta ut på banen.