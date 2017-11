Fikk 15.000 kroner i bot for å ha delt Mørk-bilder

En mann fra Telemark har tilstått å ha delt bilder av håndballstjernen Nora Mørk. Nå har han blitt bøtelagt.

Det melder Telemarksavisa på sine nettsider.

– Han har fått en bot på 15.000 kroner for å ha delt bilder på en nettside. Han har vedtatt boten, sier jourhavende politiadvokat Christian Ytterbø til avisen.

Det har gått en uke siden Nora Mørk kunne fortelle at hun hadde anmeldt flere personer etter at telefonen hennes ble hacket og private bilder ble spredt rundt på nettet.

I alt ble 15 personer anmeldt, og nå har en av dem fått sin straff - TA skriver at mannen fra Bamble innrømmer å ha funnet bildene av Mørk på nett, for deretter å dele dem.

Marerittet



Mandag forrige uke gikk Nora Mørk ut i offentligheten og fortalte at telefonen hennes var blitt hacket, og at private bilder var kommet på avveie. Håndballstjernen fortalte at hun hadde tatt beskjeden såpass tungt at hun vurderte å droppe det nært forestående verdensmesterskapet i Tyskland.

Hun ble fysisk syk, og slet med både søvnmangel og med å spise. Hun valgte likevel å stå fram med det som har skjedd, og har fått massiv støtte i tiden etterpå.

– Det verste har vært å kjenne at dette har gått utover livet mitt. Jeg ser på meg selv som en stødig og sterk person, men dette har vært helt sykt vanskelig. Jeg har prøvd å trene og spille som normalt, men saken har påvirket meg veldig, sa hun nylig til VG.

Etter anmeldelsene av de 15 personene, har Mørk også tatt grep på egen hånd. Hun varslet tidlig at hun ville være nådeløs mot de som har bidratt til spredning av bildene hennes på nettet, og for en uke siden valgte hun å bruke sosiale medier for å offentliggjøre bilder av personer som hun mener har spredt bildene hennes.