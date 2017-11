Lunde reddet Norge i siste sekund - vant turneringen

SOTRA (VG) (Norge-Russland 27-27) Norge vant Møbelringen Cup på bedre målforskjell enn Russland, og spilte uavgjort i aller siste test før VM i Tyskland.

Lagene var enige om å ha en straffekonkurranse etterpå - som trening til VM. Der vant Norge etter at Katrine Lunde hadde reddet og Nora Mørk satte inn Norges sjette straffekast. Dermed ble det 32-31.

Norge og Russland møttes til finalen i Møbelringen Cup i et fullsatt Sotra Arena, og samtidig til en aller siste test før VM i Tyskland som starter neste helg. Begge lagene hadde vunnet sine to kamper i turneringen mot Ungarn og Sør-Korea.

– Vi svinger for mye fortsatt, men vi er på rett vei, sa trener Thorir Hergeirsson til TV2 etterpå.

– Det er høyt nivå på motstanderen, så det skal lite til ... Men jeg synes at vi kommer mer og mer den veien vi ønsker å komme. Det er stigning.

Fire norske kvinner kom på turneringens all star team: Katrine Lunde, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke - som gjorde en glitrende 2. omgang mot Russland søndag.

I motsetning til lørdagens kamp mot Ungarn, hvor Norge slet voldsomt i starten av kampen, fikk de norske jentene en drømmestart mot Russland og ledet 3-0 etter tre minutter.

Russerne hevet seg derimot voldsomt utover kampen, og det ble til slutt en thrilleravslutning. Med fem minutter igjen å spille sto det 26-26. Med ett og et halvt minutt igjen å spille sto det 27-27. På det påfølgende angrepet bommet Norge, og det så ut til å gå Russlands vei - men Katrine Lunde reddet håndballjentene i siste sekund og sørget for at Norge vant Møbelringen Cup på bedre målforskjell.

Likevel gikk kampen til en noe forvirrende straffekastkonkurranse - men det var kun for treningens skyld før VM. Lunde først av de to målvaktene, og Nora Mørk satte inn den avgjørende straffen.

Ungarn ble nummer tre i turneringen, etter at de vant mot Sør-Korea etter scoring i siste spilleminutt tidligere søndag.

Norge spiller sin første VM-kamp mot Ungarn lørdag 2. desember.

Les også: Løke får med seg sønnen til VM - Solberg vraket

Lunde storspilte i første omgang

Lunde, som storspilte i første omgang, startet kampen med en redning. Camilla Herrem scoret kampens første mål på kontring, før Stine Skogrand og Veronica Kristiansen sørget for at Norge ledet 3-0 etter tre minutter.

Så hevet motstanderen seg, og etter åtte minutter utlignet Russland for første gang i kampen til 4-4. Utover omgangen fortsatte derimot Norge med det som har vært selve varemerket på norsk angrepsspill i en årrekke: Flere målvaktsredninger og scoring på kontringer.

Nora Mørk, som startet på benken til fordel for Amanda Kurtovic, kom inn etter et kvarter og markerte seg umiddelbart ved å sette straffe for Norge. Samme jente sendte etterhvert Norge opp til 12 - 8, og firemålsledelse for første gang i kampen.

Men det snur fort i håndball. Mot slutten av omgangen hadde ikke Norge like god uttelling i angrep, og Russland kom nærmere og nærmere. Det sto til slutt 14-13 til Norge da lagene gikk til pause. Lunde avsluttet omgangen med en dobbeltredning, og hadde totalt 10 redninger og én målgivende pasning den første halvtimen.

Les også: Nora Mørk gir seg selv munnkurv

Thrilleravslutning

Etter hvilen fikk håndballjentene det tøffere mot gode russere. Kristiansen åpnet omgangen med en bom for Norge, mens Russland svarte ved å score. Lagene fulgte hverandre før russerne begynte å øke ledelsen. Etter halvspilt andre omgang var stillingen 19-22, fordel Russland. Da tok Hergeirsson timeout. Norge hevet seg, og utlignet til 22-22.

Fem minutter sto det 26-26. Da scoret Løke mål, før hun skaffet straffe som Kurtovic bommet på. Det så ut til å gå Russlands vei da de hadde kampens siste angrep. Lunde reddet i siste sekund, og sørget for at kampen endte 27-27. Dermed vant Norge Møbelringen Cup på bedre målforskjell.

Har du sett? Heidi Løke scoret syv i comebacket: – Jeg er ikke i toppform