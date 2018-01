Vipers rotet bort seieren i dramatisk toppkamp mot Larvik

(Larvik-Vipers 25-25) Vipers var foran med seks mål i andre omgang, men ble hentet inn av Larvik i sluttminuttene.

Larvik har vunnet serien 17 ganger på rad, men nå har storfavoritt Vipers Kristiansand foreløpig kurs mot å ta over serietronen. Akkurat slik de gjorde i Norgesmesterskapet da de lekte med Stabæk i romjulen.

Det så lenge ut til at Vipers skulle sikre seg en kontrollert seier mot Larvik i slitne Bergslihallen, men til slutt var faktisk Larvik nærmest seieren. Helt på tampen kunne Maria Hjertner avgjort for Larvik, men veterankeeper Katrine Lunde reddet sørlendingene. Likevel var det Larvik som danset og jublet for uavgjort-resultatet.

– Det er kjipt å ikke sette den siste. Det hadde vært gøy om den satt, men et poeng er kjempebra, sier Hjertner til TV 2.

– I utgangspunktet er jeg fornøyd med et poeng, men vi hadde dette i vår hule hånd og kunne punktert kampen, sier Kenneth Gabrielsen, Vipers-trener, til kanalen.

Lunde leverte noen glimrende kamper da Norge tok VM-sølv før jul. Det gjorde også veteranen lenge onsdag.

Vipers ledet 19-13 etter 42 minutter, men Larvik spiste seg innpå helt på tampen. Med ti minutter igjen var stilligen 21-20 til Vipers - før de økte til 23-20, men igjen kjempet Larvik seg inn og det endte uavgjort.

Linn Jørum Sulland ble toppscorer for Vipers med ni fulltreffere. Maria Hjertner ledet an for Larvik med seks mål.

Vipers leder nå serien med 17 poeng etter ti kamper. Et mer enn Storhamar og to mer enn Larvik.

– Det er litt surt, men vi skal være fornøyd med ett poeng, sier Tine Stange, Larvik-veteran.

Gjestene kom best i gang og ledet 4-1 før Larvik tettet luken tidlig. Kristiandsanderne var i føringen, men Larvik holdt følge. Det varte fram til 20 omtrent minutter før Vipers dro litt fra. Stillingen var 14-11 til pause i favør sørlendingene.

– Vi er ikke nærme nok mål i mange av skuddene. Ellers gjør vi mye bra, var Tor Odvar Moen, Larvik-trener, sin pausedom.

