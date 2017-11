Larvik-trener Tor Odvar Moen (52) får ikke fornyet kontrakt når den utløper etter sesongen. Han hadde håpet på en dialog før avgjørelsen, men det fikk han aldri.

– Det var brutalt å få beskjeden om styrevedtaket på møtet. Jeg hadde håpet vi kunne snakket sammen, men her fikk jeg bare servert nyheten om at de ikke ville fornye med meg, sier Moen til VG.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

«Larvik Håndballklubb har meddelt Tor Odvar Moen at hans nåværende ettårskontrakt ikke vil bli fornyet når den løper ut ved sesongslutt», heter det i pressemeldingen.

Larvik-laget har i en årrekke vært Norges suverent beste håndballag. Økonomiske problemer gjorde imidlertid at klubben måtte ha flere redningsaksjoner for å sikre videre drift og Moen har denne sesongen hatt et helt nytt lag enn han har hatt tidligere.

I pressemeldingen står det også:

«Etter styrets mening står Larvik Håndballklubb nå ved et veiskille hvor nåde klubben og hovedtrener vil være best tjent ved å skille lag.»

Det får Moen til å reagere.

– Det synes jeg ikke noe om. De kan jo ikke vite hva som er best for meg, sier treneren til VG.

– Jeg har vært 20 år i denne klubben, i forskjellige roller. Da er det tungt å få en slik beskjed, men jeg tar det til etterretning, sier Tor Odvar Moen.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har jo hatt tre uker til å fordøye dette på. Og vi har et halvt år med jobb igjen her, så lite er endret akkurat nå.

– Er det vanskelig?

– Ikke i det hele tatt. Jentene ble faktisk overrasket over at de ikke hadde merket noen forskjell på meg.

– Hva har vært høydepunktet på dine 20 år i Larvik Håndballklubb?

– Det definitivt største var da jeg sto der med Champions League-trofeet.

– Hva med fremtiden?

– Det er klart jeg tenker på veien videre nå, det må være innenfor, sier Moen - som innrømmer at han hadde forespørsler fra utenlandske klubber i fjor vinter.

– Jeg lyttet jo, men jeg hadde ingen interesse av det den gangen. Det var bare Larvik.

– Hva nå?

– Jeg vil gjerne fortsette i håndballen, og da må jeg flytte på meg. Men det er jeg villig til.

– Trenger du en pause, eller bør det skje raskt?

– Jeg har ikke noe lyst til å spille for mye golf, nei ... svarer avtroppende Larvik-trener Tor Oddvar Moen.

For øyeblikket ligger klubben på tredjeplass på tabellen.