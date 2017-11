Kristian Kjellings Drammen til cupfinale i håndball – møter Bodø

(Drammen – Haslum 31-30) Drammen og Bodø sikret onsdag hver sin cupfinalebillett, og møtes til NM-finale 29. desember.

Den gamle norske storspilleren Kristian Kjelling og hans Drammen tok seg videre til cupfinalen i håndball, etter å ha trukket det lengste strået i en jevn semifinale mot Haslum.

Haslum startet oppgjøret best, men etter hvert jevnet det seg ut, før Drammen sakte, men sikkert, festet et lite grep om kampen. Drammenserne så ut til å ha god kontroll, men på slutten skulle det bli nervepirrende:

Bare ti sekunder før full tid fikk Haslum straffe og hadde dermed muligheten til å utligne og tvinge frem ekstraomganger, men Thomas Kristensen klarte ikke å få ballen forbi Drammen-målvakt Mathias Kolstad Holm som reddet forsøket, til ellevill jubel for blåtrøyene.



– Bare å avlyse juleferien



– Jeg fikk en liten hånd på den, og det var deilig det, konstaterer Kolstad Holm overfor TV 2 etter kampen.

Drammen-spiller Gøran Sørheims ni mål gjorde ham til kampens toppscorer, men det var strafferedningen ti sekunder før full tid som ble den store snakkisen.

– Det var mye glede (etter kampen) og vi har hatt noen tøffe år nå med mye motgang, men nå er vi på gang og det er deilig. Det er sånne øyeblikk du husker når du kaster inn håndkleet, sier keeperhelten.

Kjelling gikk dermed seirende ut av duellen mot sin gamle landslagskollega Erlend Mamelund, som er assistenttrener i Haslum. Nå er han sulten på en cuptriumf, og ved siden av keeperhelten Kolstad Holm, sier han at juleferie er bare å glemme.

– Det har vært noen turbulente år, og det er fortsatt et lite stykke å gå før vi kan hente gullmedaljen, men vi har i hvert fall kommet et godt stykke på vei. Nå skal vi sutte litt på den karamellen her, så er det bare å avlyse juleferien, understreker Kjelling etter kampen.

– Det er helt greit å trene i romjulen når det skal spilles finale i Oslo Spektrum, svarer Kolstad Holm kjapt.

NM-finalen spilles 29. desember i Oslo Spektrum.

Møter Bodø i finalen



I onsdagens andre semifinale avanserte Bodø til cupfinalen etter å ha slått Kolstad 31–25.

Ingen av de to lagene har hatt noen god start på sesongen i serien, så det var to lag på jakt etter en opptur i form av en finalebillett. Det var det bodøværingene som fikk. Kolstad holdt følge med Bodø i starten, men etter hvert skaffet Bodø seg en firemålsledelse, og det ble for mye å ta igjen for Kolstad.

Til slutt endte det med en seksmålsseier for hjemmelaget.

Serbiske Djordje Djekic ble hjemmelagets- og kampens toppscorer med sine åtte fulltreffere.