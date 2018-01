Reagerer på Idrettsgalla-nominasjon uten Sagosen: – En skandale

Sander Sagosen (22) var fraværende da Norge spilte sin første Golden League-kamp i Frankrike denne uken. Akkurat som han var på Idrettsgallaens liste over nominerte til «årets mannlige utøver».

Både lagkamerater på håndballandslaget og trener Christian Berge er klare på at Paris Saint-Germain-proffen burde vært blant navnene som kan motta den gjeve prisen på lørdagens idrettsgalla.

Aller lengst i karakteristikken av juryen går faktisk en svenske.

– Med all respekt for de nominerte; jeg synes det er en skandale at Sagosen ikke er i denne kategorien, sier Johan Flinck, mangeårig håndballkommentator i svenske Aftonbladet, etter å ha fått forelagt listen og de åtte utøvernes meritter fra 2017 av VG.

Åtte «individualister»



Felles for de nominerte – Filip Ingebrigtsen (friidrett), Kjetil Jansrud (alpint), Alexander Kristoff (sykkel), Håvard Lorentzen (skøyter), Olav Lundanes (orientering), Sondre Norstad Moen (friidrett), Martin Johnsrud Sundby (langrenn) og favoritten Karsten Warholm (friidrett) – er at alle er individuelle idrettsutøvere (om du ikke regner sykling som lagsport).

REAGERER: Svenske Aftonbladets håndballkommentator Johan Flinck. Foto: Privat

At lagspilleren Sagosen ikke er med, får Johan Flinck til å spørre om seg om Norge ikke har forstått hvor stort håndball er og at en av verdens beste spillere i 2017 er norsk.

– Jeg betrakter det som en hån mot håndballsporten. Han tok Norge til en historisk VM-finale som 21-åring og kom med på VMs stjernelag i en av de store lagsportene. I høst har han gått rett inn i verdens kanskje beste klubblag i steinhard konkurranse, påpeker Flinck, som ikke er i tvil om at den 22-årige trønderen er den beste håndballspilleren Skandinavia har fått frem siden danske Mikkel Hansen (som er lagkamerat med Sagosen i PSG og har fått betydelig mindre spilletid etter nordmannens ankomst).

Lanserer Myrhol



Herrelandslagets historiske VM-finale i Paris i januar for ett år siden er belønnet med nominasjon for «Årets lag» og kan stemmes frem blant seerne i kategorien «Årets navn».

Landslagets strekspiller Joakim Hykkerud åpner for at det kunne vært to håndballspillere i konkurransen om å bli årets mannlige utøver:

– Selvfølgelig Sagosen. Men jeg mener også Bjarte Myrhol. Jeg har aldri sett ham så god som i 2017. Både i mesterskapet i Frankrike (norsk VM-sølv) og ligaen i Danmark. Han ble også kåret til verdens beste strekspiller nå, påpeker Hykkerud, som ikke vil si hvem av de nominerte som burde vært tatt av listen.

– Det er mange gode navn. Men synes jeg det skulle vært plass til en av dem og helst begge, mener Drammens ferske norgesmester.

Landslagstrener Christian Berge er nominert i klassen årets trener og vil i så fall motta prisen via videolink fra Frankrike, der Norge møter Danmark i EM-oppkjøringskamp lørdag kveld. Berge skulle gjerne hatt en håndballspiller også i den individuelle herrekategorien:

– Jeg er så glad i idretten at jeg synes det. Jeg synes Sander har vært god i PSG nå. Det er en tøff oppgave å gå inn der og gjøre det så bra som han har gjort. Men det er mange gode idrettsprestasjoner i Norge, så jeg skjønner det og kan ikke sette fingeren på noen som er på listen, sier Berge til VG.

– Nå blir jeg inhabil, for Sander er en god venn. Men han har vist i hele år at han har tatt store steg. Gått direkte inn i PSG, en av verdens største klubber, levert gang etter gang og blitt lederen der, også. Så for meg er det rart han ikke er nominert. Samtidig har Norge fantastiske idrettsmenn, men jeg synes absolutt han burde vært der, mener landslagsback og Bundesliga-proff Magnus Abelvik Rød (20).

Hevder flere lagspillere ble diskutert



Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som er juryleder for Idrettsgallaen og dermed har vært med på nominasjonene, sier følgende om Sagosens kandidatur og hvorfor bare det er individuelle utøvere i årets mannlige-kategorien:

– Sander Sagosen er en flott utøver som betyr mye for det norske herrelandslagets prestasjoner. I klassen «årets mannlige utøver» inngikk flere lagspillere i diskusjonen før juryen samlet seg om den flotte rekken utøvere som er nominerte, melder Øvrebø til VG.

Her er alle nominasjonene til lørdagskveldens idrettsfest på Hamar:

Årets kvinnelige utøver: Marianne Andersen (orientering), Marit Bjørgen (langrenn) Grace Bullen (bryting), Maiken Caspersen Falla (langrenn), Ada Hegerberg (fotball), Johanne Killi (freeski), Silje Norendal (snowboard) m Kristin Julianne Vollstad (kickboksing).

Årets mannlige utøver: Filip Ingebrigtsen (friidrett), Kjetil Jansrud, (alpint), Alexander Kristoff (sykkel), Håvard Lorentzen (skøyter), Olav Lundanes (orientering), Sondre Nordstad Moen (friidrett), Martin Johnsrud Sundby (langrenn), Karsten Warholm (friidrett).

Årets lag: Håndballandslaget for menn, håndballandslaget for kvinner, stafettlaget i langrenn for kvinner, stafettlaget i langrenn for menn, stafettlaget i orientering for menn.

Årets gjennombrudd: Espen Andersen (kombinert), Susanne Andersen (sykkel), Felix Baldauf (bryting), Sander Berge (fotball), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Håvard Lorentzen (skøyter).

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Aida Dahlen (bordtennis), Trude Raad (friidrett), Sarah Louise Rung (svømming), Birgit Skarstein (roing/langrenn).

Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Andreas Bjørnstad (svømming) Eirik Bye (langrenn), Nils-Erik Ulset (skiskyting/langrenn), Adam Ismael Wenham (svømming).

Årets trener: Leif Olav Alnes (friidrett), Christian Berge (håndball), Åge Hareide (fotball), Thorir Hergeirsson (håndball), Roar Hjelmeset (langrenn), Gjert Ingebrigtsen (friidrett).

Årets navn (folkestemmer avgjør): Bjørgen, Caspersen Falla, håndballandslaget for menn, Filip Ingebrigtsen, Høsflot Klæbo, Kristoff, Lorentzen, Lundanes, Nora Mørk (håndball), Johnsrud Sundby, Warholm, Mats Zuccarello (ishockey).