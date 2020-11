TIL VM: Det norske herrelandslaget er klare for VM i januar. Der møter de blant annet USA. Foto: Bjørn S. Delebekk

USAs VM-deltakelse skaper frustrasjon: − Det gjør meg trist

USA skal avholde audition på video for å plukke ut en VM-tropp. Norges VM-motstander ble på svært kontroversielt vis tildelt en plass i neste års mesterskap.

Tirsdag ble Norges siste gruppemotstander i håndball-VM spikret. I tillegg til Frankrike og Østerrike skal Christian Berges menn ut mot USA.

USA blir VMs eneste lag fra Nord-Amerika. Kvalifiseringen til mesterskapet ble innstilt på grunn av coronapandemien, og Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har tatt grep for å avgjøre hvem som får dra til Egypt i januar.

– Det skal bli moro. Det er Robert Hedin (tidligere norsk landslagssjef) som er trener, så det blir artig. Det er et lag som vi absolutt skal klare å slå, sier treneren om «The Stars and Stripes».

– Det er et lag Norge kommer til å feie av banen, konkluderer Viasats håndballekspert, Ole Erevik.

IHF begrunner valget av USA med landets kommersielle potensial og muligheten til å øke sportens popularitet i USA og verden. Det internasjonale forbundets sportslige argumenter er USAs innsats under fjorårets panamerikanske mesterskap – hvor de endte på 6.-plass – og ønsket om at OL-verten i 2028 skal kunne utvikle et slagkraftig mannskap innen den tid.

Grønland fikk aldri deltatt i det panamerikanske mesterskapet i 2019, og er tradisjonelt sett et sterkere lag enn USA. Likevel ble øynasjonen oversett av IHF.

– Jeg kan forstå frustrasjonen på Grønland over måten det er gjort på. Det er en beslutning tatt fra skrivebordet til IHF. Hadde man spilt om plassen, ville Grønland sannsynligvis slått ut USA, mener Erevik.

EKSPERT: Tidligere landslagsspiller Ole Erevik jobber nå i Viasat. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det gjør meg trist. Grønland har bevist at de er bedre, resultatene taler for seg selv, sier dansk TV 2s ekspert, Bent Nyegaard, til kanalen.

Håndball er bare én av tre øvelser USA aldri har tatt OL-medalje i. Nasjonen vil øke satsingen gjennom etablering av egen liga, og ved å få håndballen inn i skolesystemet. Alt er imidlertid ikke på stell ennå, og i forbindelse med uttaket til VM tar Hedin og USAs håndballforbund et spesielt grep.

De søker spillere med amerikansk pass, og ber aktuelle kandidater sende en 15 minutter lang video av seg selv som viser ferdigheter som:

Løping

Hopping

Pasninger

Grep

Skudd

Angrep

Forsvar

Det er pandemien som skaper problemer og forhindrer nok spillere til å samles til uttak på samme plass, skriver USAs forbund på egne nettsider.

– Jeg tror ikke bredden er så veldig stor der borte. Det kreves arbeid over flere år for å utvikle håndballen i USA. Det er megaspennende hvis de kommer inn i varmen, men de kan ikke få gratisplass hver gang. Det må leveres resultater og utvikling, noe Hedin vil få ansvar for, sier Erevik.

I 2017 var ikke Norge kvalifisert til VM, men fikk et «wild card» av IHF. Det samme gjorde Tyskland i 2015.

– Hadde du spurt meg hvem som kom til å få plassen denne gangen, hadde jeg svart USA alle dager i uken. Dette er ikke overraskende, men jeg kan forstå at Grønland synes det er urettferdig, sier Viasat-eksperten.

USA har ikke kvalifisert seg til VM siden 2001. Da endte de på sisteplass med en målforskjell på 80–189. Erevik og flere andre mener at IHF først og fremst handler ut ifra økonomiske interesser denne gangen.

– Jeg vet at markedskreftene rår i idretten, men liker ikke at det går ut over «fair play». Det synes jeg ikke noe om, sier Christian Berge.

LANDSLAGSTRENER: Christian Berge skal lede Norge under VM i januar. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Man kan bli dårlig av det, for det strider så veldig mot ånden, mener Nyegaard, som peker på IHFs president.

Hassan Mustafa har vært håndballens øverste leder siden 2000. Egypteren har økt antallet medlemsnasjoner til 201 gjennom årene som president, og makter å holde på makten gjennom stemmer fra små håndballnasjoner fra alle verdens hjørner.

– Mustafa har en historikk som er i beste fall kontroversiell. Han har truffet mange beslutninger og gjort mye rart som ikke har vært helt etter boken. Jeg har vanskelig for å forstå at han ikke blir sittende til han ikke vil det selv lenger, spår Erevik.

IHF har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse om saken. VM i Egypt spilles fra 13–31. januar.

Publisert: 04.11.20 kl. 10:22

