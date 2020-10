VM-SMELL: Heidi Løke fikk seg en kraftig smell i nesen under VM for 10 måneder siden. Nå har strekspilleren fått en ny nesestyver. Foto: Vidar Ruud

Ute i fire uker med nytt nesebrudd: – Jeg har vært maks uheldig

Heidi Løke har pådratt seg et nytt nesebrudd. Dermed blir det fire uker på sidelinjen for 37-åringen som sist sommer ble operert for syv brudd i nesen.

– Veldig kjedelig, sier Heidi Løke til VG.

Hun fikk en hånd i nesen etter få minutter på banen mot Danmark sist torsdag. Løke måtte gå av og avslutte Golden League. Nå har hun fått konstatert brudd.

– Jeg har slått opp litt av operasjonen, skilleveggen i nesen er ute av stilling og så har en bruskbit løsnet fra neseveggen. Det var en del, oppsummerer hun.

– Jeg har vært maks uheldig. Jeg skjønte med en gang hva som hadde skjedd.

Det ble konstatert hele syv brudd i Løkes nese da hun ble operert 3. juni. Nå er det uaktuelt med en ny operasjon.

– Den kan ikke tas før jeg er ferdig med karrieren. Så det blir vel om en 10-års tid, sier veteranen med en liten latter.

– Jeg spiller igjen når nesen er grodd. Det er ikke noe farlig å spille videre, sier hun.

Strekspilleren er uaktuell for Vipers sine kamper de neste fire ukene. Klubben møter i kveld Fredrikstad i hjemlig liga, lørdag Bucuresti i Champions League og spiller i alt åtte kamper de neste fire ukene.

– Jeg går glipp av mange kamper. Det er utrolig kjedelig, men jeg får ikke gjort så mye med det nå. Jeg får trent, men ikke spilt kamper, sier Løke som var gjennom mye av den samme prosessen sist sommer.

Heidi Løke har hatt en god start på sesongen med til sammen 40 scoringer på de syv første kampene for Vipers. Men den første landskampen siden VM i fjor varte bare i noen minutter.

Nå får hun ikke spilt noe mer før EM-uttaket i begynnelsen av november.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å være i god fysisk form og får både kastet og skutt. Jeg tror ikke jeg kommer til å miste noe. Jeg har vært i veldig god form i høst. Nå får jeg ikke kamptrening i en måned, men jeg får noen kamper før et eventuelt EM. Jeg må bare gjøre det jeg kan gjøre noe med.

Publisert: 07.10.20