KEEPERHELT: Alfredo Quintana ligger i kunstig koma i Porto. Bildet er fra VM-kampen mot Frankrike 24. januar i år. Foto: PETR DAVID JOSEK / POOL

Quintana holdes i kunstig koma: − Jeg kan ikke si noe

Alfredo Quintana er lagt i kunstig koma. Portugal-keeperen skal ikke være utenfor livsfare. Porto-stjernen står i fare for å ha pådratt seg hjerneskader etter hjertestansen mandag.

Av Jostein Overvik

Hjertet skal være stabilt, men en CT-skanning har avslørt et ødem i hjernen etter den lange hjertestansen. Først etter en tid vet man om hodet har klart seg unna varige skader. Det skriver sportsavisen Ojogo.

– Jeg kan ikke si noe. Det er klubben som står for informasjonen. Jeg ber om forståelse for det, sier Magnus Andersson til VG. Den 54-årige Porto-treneren er tydelig preget av hendelsen. Svensken har bakgrunn også fra norsk håndball som spiller for Viking i Stavanger på 1990-tallet.

Andersson var til stede Quintana falt om på treningen mandag formiddag. Ifølge avisen var Portos lege også til stede, men klarte ikke å få liv i målvakten. Det greide heller ikke ambulansefolkene som var på plass etter 10 minutter.

Etter 45 minutter ankom Quintana sykehuset São João. Der ble han koblet til en Ecmo hjerte- og lungemaskin. Den skal ha reddet livet hans. Alfredo Quintana skal nå være intubert og holdes i kunstig koma.

Avisen skriver at Quintana hadde en «fantastisk oppvisning» da Porto ettermiddagen før hjertestansen slo Águas Santas 34–26 på bortebane. Keeperen både reddet 14 skudd og scoret to mål.

Klubben la tirsdag ut denne oppdateringen:

«Alle i FC Porto tenker på Alfredo Quintana, som mandag fikk en kardiorespiratorisk arrest da han gjorde seg klar til å starte en treningsøkt i Dragão Arena. Keeperen til håndballaget ble gjenopplivet og stabilisert på stedet og transportert til Hospital de São João, hvor han er innlagt på intensivavdelingen».

En hel håndballverden håper nå at den populære målvakten kommer seg. 201 cm høye Alfredo Quintana møtte Norge i VM-kamp så sent som 20. januar.

– Jeg håper selvfølgelig at han kommer seg og kommer tilbake på håndballbanen, sier Alexander Blonz til VG. Landslagsspilleren har møtt Quintana flere ganger og skal etter planen møte Porto med Elverum i Champions League-kamp i neste uke.

Portos møte med Meshkov Brest i Hviterussland torsdag er utsatt.

Håndballen i Porto er nært knyttet til klubbens berømte fotballag med to seire i Champions League (2004) og den gamle europacupen for serievinnere (1987).

– Alle ber for at Quintanas helbred, sa Porto-trener Sérgio Conceição etter mandagens 2–1-seier over Maritimo Madeira.

Også Portugals fotballandslag har vært ute med støtte til håndballandslagets mangeårige målvakt: