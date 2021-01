Kvartfinaleplassen i stor fare: − Det er fullstendig ko-ko

KAIRO (VG) Norge risikerer å stå igjen med en bronsemedalje etter å ha tapt bare en kamp på de to siste mesterskapene. TV 3-ekspert Joachim Boldsen kaller det «fullstendig ko-ko».

Publisert: Nå nettopp

– Norges eneste problem er at de ikke selv kan avgjøre dette søndag. Jeg er ganske overbevist om at Norge slår Island. Det er et helt sinnssykt scenario, sier den tidligere danske landslagsprofilen etter Norges 36–23-seier over Algerie fredag.

– I løpet av to mesterskap har Norge bare tapt en kamp – for Frankrike – likevel har man kun en bronsemedalje og risikerer ikke å komme til kvartfinalen i VM. Det er fullstendig ko-ko, sier han.

Håndballgutta vant åtte kamper, spilte uavgjort mot Kroatia i fjorårets EM-semifinale og tapte etter fire ekstraomganger. I årets VM står Norge foreløpig med fire strake seire og kan bli slått ut etter seier nummer fem mot Island.

Etter 12 seirer, en uavgjort og ett tap i EM og VM i løpet av 13 måneder kan det hende at Norge fortsatt bare kan trøste seg med fjorårets EM-bronse fra Stockholm. Kun EM-vinner Spania - ubeseiret gjennom to år - har tatt mer enn Norges 1,79 poeng pr. kamp i de to mesterskapene.

– Det vil være brutalt om Norge blir slått ut etter fem strake seirer i VM, sier TV 3-ekspert Kristian Kjelling til VG.

Hverken Sveits eller Island klarte å stjele poeng mot Portugal og Frankrike fredag. Island var nærmest, men fikk et lite sammenbrudd etter å ha ledet 22–20 midtveis mot franskmennene.

Dermed er det klart at Norge har to veier til kvartfinalen – forutsatt at de selv slår Island.

1. Fransk seier eller uavgjort.

2. Portugisisk triumf med mer enn seks mål og seierssifre 32–25 eller lavere ved syvmålsseier.

– Frankrike er i hvert fall ikke favoritter. De hadde vært kjempefavoritter for to år siden. Frankrike startet VM sterkt, men har slitt voldsomt mens Portugal har blitt bedre og bedre, sier Boldsen og kaller den aller siste kampen i hovedrunden en «fifty/fifty»-kamp.

– Frankrike har de beste individualistene mens Portugal har det klart best laget.

– Jeg har en dårlig følelse, innrømmer høyre back Harald Reinkind (28) overfor VG.

– Vi får håpe at Frankrike hjelper oss. Vi kan ikke få gjort noe annet enn å vinne vår egen kamp. Så er det opp til alle andre å håpe og tro og mene, sier Sander Sagosen.

– Jeg skal sende noen meldinger og skal love dem noen gode middager, følger den tidligere PSG-profilen opp med et smil.

Gøran Johannessen sier dette etter en sterk prestasjon mot Algerie:

– Det er noe vi ikke kan gjøre noe med. Vi må tenke 100 prosent vår egen match. Men jeg tror Frankrike-Portugal blir mye fysikk. Så får vi håpe at Frankrike kan løse syv-mot-seks-spillet til Portugal.

Christian Berge nekter å si noe om hva han forventer å se når Frankrike og Portugal møtes – etter Norges kamp søndag.

– Fokuset er på å gjøre jobben mot Island, sier landslagssjefen til VG.