Norske stjerner i CL-drama: – Det blir en krig

BUDAPEST (VG) Fire norske profiler møtes i kamp om Europas gjeveste klubbtrofé i semifinalen mellom ungarske Györ og rumenske CSM Bucuresti.

I det som er anerkjent som en av Europas vakreste byer, fyller jevnlig en strøm av turister «Heltenes torg» for å iaktta skulpturer av ungarske patrioter, tidligere konger og frigjøringskjempere.

Fredag var deler av den historiske grunnen omgjort til et pressetreff med jentene som skal kjempe om Champions League-trofeet i denne helgens «final4». Blant dem befinner fire norske superstjerner seg, som fredag var omsvermet av over 100 journalister i Budapest.

Prestisjefylt

I lørdagens første semifinale skal Györs Stine Bredal Oftedal (26) og Kari Aalvik Grimsbø (33) forsøke å forsvare hjemmepublikumets ære i duell mot Marit Malm Frafjords (32) og Amanda Kurtovics (26) rumenske CSM Bucuresti.

– Det blir en krig fra første minutt. Det vet alle. Det blir utrolig tøft, sier Kurtovic til VG om kampen mellom de to pengesterke storklubbene.

Krig er også Bredal Oftedal forberedt på.

– He-he. Ja, det blir fort det. Og det er sånn jeg syns det skal være i en Champions league-semifinale. Det er det aller største. Jeg håper egentlig også at det blir en krig, sier den norske landslagskapteinen til VG.

– Alt må klaffe

Mot Bucuresti møter Bredal Oftedal og Aalvik Grimsbø flere stjerner enn Kurtovic og Malm Frafjord. Den rumenske yndlingen Cristina Neagu (29) er den eneste kvinnen som har blitt kåret til verdens beste spiller tre ganger (2010, 2015 og 2016). Hun bekler venstre back-rollen, mens den svenske ballfordeleren Isabelle Gulldén skal styre spillet fra midten.

– Det blir en utrolig tøff kamp. Det gjelder å ikke tenke så mye konsekvenser. Det vil nok være øyeblikk der vi tenker at «dette går veien» og øyeblikk hvor vi tenker at «dette går ikke». Det gjelder å ikke gi opp og kjempe hele veien, sier den norske landslagskeeperen Aalvik Grimsbø til VG.

Hun ble fredag stemt frem som Champions Leagues beste målvakt, og kjenner godt til Bucurestis fysiske og teknisk gode spillere. For Kurtovics lag handler det imidlertid om å få relasjonene til å fungere optimalt.

– Jeg vet at hvis vi spiller på vårt beste, så har vi vist at vi er utrolig sterke. Da skal det mye til for at noen slår oss. Men da må alt klaffe, og det har det gjort veldig sjelden for oss denne sesongen, forklarer 26-åringen.

– Bekymrer meg litt

Kurtovic mener lagets mange store navn ikke nødvendigvis er synonymt med suksess. Regjerende Champions League-mester Györ er også spekket med profiler.

– Györ har like mange stjerneskudd som oss. Det handler om å få det til å fungere. Hvis vi ikke klarer det, har det ingenting å si om man heter Neagu, Gulldén eller noe annet. Vi er ganske mange nye som kom før denne sesongen. Kjemien på banen må være riktig. De gangene hvor vi spiller opp mot vår maksimale, er vi virkelig fantastisk gode. Men vi har variert mye denne sesongen. Det bekymrer meg litt, forteller Kurtovic, stående ved «Milleniumsmonumentet» som er på UNESCOs verdensarvliste og som ble reist på slutten av 1800-tallet til ære for ungarerne som ofret livet for nasjonens uavhengighet.

– Spent

Bredal Oftedal og Györ har forberedt seg godt på Bucurestis styrker og svakheter. Et døgn før avkast i spektakulære Papp László Sportsarena kjenner den norske landslagsklippen at det kribler i kroppen.

– Jeg er veldig spent. Jeg er utrolig glad for å være her. Følelsene går det litt opp og ned med, men jeg syns det er sånn det skal være før store kamper.

Mens Kurtovic, Malm Frafjord og Aalvik Grimsbø alle utrolig nok har vunnet både OL-, VM- og EM-gull med Norge, har Bredal Oftedal vært med på å bli verdens- og europamester. Nå vil hun også bli Champions League-vinner i sin første sesong i turneringen.

– Det er jo det største på klubbnivå. Champions League er noe jeg ikke engang har spilt før, så det ville betydd veldig mye å vinne. Jeg syns sesongen her i Györ har vært veldig bra. Det har vært utrolig kult å komme inn i en så stor klubb og få være en del av det vi har gjort, sier Bredal Oftedal.

Avkast mellom Györ og CSM Bucuresti er klokken 15.15 lørdag ettermiddag. Klokken 18.00 møter makedonske HC Vardar russiske Rostov-Don i den andre semifinalen. Finalen spilles samme tidspunkt søndag.

PS: Nora Mørk er også i Györ, men 27-åringen er som kjent ute med en korsbåndskade.