Amanda Kurtovics CSM Bucuresti tapte semifinalen mot Györ.

Oftedal og Grimsbø til CL-finale etter «norsk» drama

Publisert: 12.05.18 16:50

HÅNDBALL 2018-05-12

BUDAPEST (VG) (CSM Bucuresti-Györ 20–26) Stine Bredal Oftedal (26) og Kari Aalvik Grimsbø (33) er klare for finalen i Champions League etter å ha knust drømmen til Amanda Kurtovic (26) og Marit Malm Frafjord (32).

Lørdagens semifinale ble akkurat som de fire involverte, norske jentene antok på forhånd: En sportslig krig mellom regjerende mester Györ og rumenske CSM Bucuresti.

Over 10.000 skrikende tilskuere fylte til sammen nærmest hvert eneste sete på Papp László Sportsarenas stupbratte tribuner i Ungarns hovedstad. Det fanatiske publikumet bidro til et vanvittig Champions League-drama mellom to glitrende håndball-lag.

For Györ storspilte både Stine Bredal Oftedal og Kari Aalvik Grimsbø, mens Amanda Kurtovic lenge holdt laget sitt inne i oppgjøret med noen eksepsjonelle scoringer.

Mesterduell

Det var et gigantmøte mellom Bucuresti som vant Champions League i 2016 mot den ungarske fjorårsvinneren. I hallen hadde flere tusen gulkledde rumenere reist over landegrensene for å støtte Kurtovic, Frafjord og de andre CSM-jentene, men Oftedal, Grimsbø og resten av Györ-mannskapet hadde fordelen av å ha de ungarske hjemmesupporterne i ryggen.

På den grønnkledde benken satt også en skadet Nora Mørk og oppildnet lagvenninnene sine.

På banen var det også Györ som tidlig gikk opp i en tremålsledelse ved hjelp av effektivt, hurtig angrepsspill og en bunnsolid forsvarssyver – med 33 år gamle Grimsbø som en tidvis levende vegg helt bakerst.

Avgjørelsen

Da det lange pausesignalet dempet lydnivået i hallen fra det «halv-sinnssyke» til det mer normale etter 30 spilte minutter, ledet Györ med to mål.

I andre omgang åpnet spillet seg mer opp. Midtveis hadde blant annet et eksepsjonelt underarmsskudd fra Kurtovic bidratt til at Bucuresti utlignet til 16–16.

Men da det gjensto syv minutter, følte det rumenske lagets svenske trener, Per Johansson, seg tvunget til å ta en time out. Györ var plutselig foran med fire nettkjenninger, og kampen var i ferd med å bli avgjort.

Instruksene fra Johansson kan ha vært gode, men de var forgjeves. For mot slutten av kampen fortsatt Grimsbø å stenge Györ-buret, mens Bredal Oftedal og de andre lagvenninnene scoret nok mål til å kvalifisere seg til søndagens Champions League-finale i samme hall.

I det oppgjøret, som starter klokken 18.00, venter vinneren av semifinalen mellom russiske Rostov-Don og makedonske HC Vardar.