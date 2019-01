FESTENS MIDTPUNKT: Sander Sagosen jublet med Espen Lie Hansen da VM-finalen var sikret. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Den utrolige Sander Sagosen: Verdens beste håndballhode

HÅNDBALL 2019-01-26T07:06:03Z

HAMBURG (VG) (Tyskland-Norge 25–31) – ANALYSE – Han finner lett et smutthull der andre bare ser en murvegg. Sander Sagosen har verdens beste håndballhode og leverte en semifinale av den mest fantastiske sorten. Han er det beste argumentet for at Norge også har en sjanse i drømmefinalen mot Danmark.

Tyskerne prøvde seg med alle midler. Forsvarssjefen Patrick Wiencek dundret inn i ham med alle sine 110 kg. Lagkompisen fra PSG, Uwe Gensheimer løp ham ned med albuen først.

Det skulle ha vært rødt kort.

Hva svarte Sander Sagosen med etter nedløpingen? Absolutt ingenting. Han bare fortsatte å spille.

Og spille. Og spille.

Til slutt spilte han det tyske kjøttforsvaret omtrent ut av Barclaycard Arena. Jeg har aldri sett en bedre norsk håndballspiller. Sagosen beholdt roen fullstendig, spilte ballen riktig vei hver gang, fant løsningene, fant Bjarte Myrhol med fantasipasninger, fant veien til VM-finalen.

Og til slutt tok han ansvaret for skuddene selv også. Det ga fem mål etter pause og dermed var denne bortekampen av en semifinale over. Tyskerne fikk seg er real omgang rundjuling i form av effektiv håndball i en arena som før kampen flommet over av øl, pølser og tysk suksess.

Festen tok brått slutt.

Det er på grunn av slikt spill Sander Sagosen ble kåret til verdens beste spiller i desember. Her i VM har han ikke vært det. Den tittelen innehar for øyeblikket Danmarks Mikkel Hansen. Han herjet enda verre med Frankrike da danskene gikk til VM-finalen med det nesten utrolige resultatet 38–30 mot regjerende verdensmester Frankrike.

Men det er først søndag den endelig duellen står.

Sagosen tapte det forrige møtet med Mikkel Hansen så grundig at det nesten var ydmykende. Han var rett og slett dårlig da Danmark vant med fire mål forrige torsdag.

Det kommer ikke Sagosen til å være i VM-finalen. Men Norge er ikke favoritter kl. 17.30 søndag. Danmark skal få kjenne trykket fra favorittstempelet etter ni strake VM-seire.

Sjekk denne taklingen på Sagosen fra Uwe Gensheimer.

Sagosen har spilt seg kraftig opp etter Danmark-tapet, fått orden på forsvarsspillet og får satt en helt annen flyt i ballen. Landslagssjef Christian Berge og assisten Børge Lund kan alt om rollen Sagosen skal fylle. Tipsene har åpenbart vært gode, men løsningene har Sagosen funnet selv.

Slik fungerer verdens beste håndballhode. Han er 23 år, mens spiller med kløkt som en 33-åring.

Men Sagosens fremgang har selvsagt også å gjøre med kvantespranget Magnus Abelvik Rød har tatt. Med Oslo-gutten på motsatt side har trykket i det norske angrepsspillet økt med 25 prosent. Det skyldes også at spillekloke Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen har løftet nivå samtidig som Myrhol har bevist at han holder det aller høyeste nivået på strek.

Rød haltet ut av semifinalen to ganger. Det kan bli direkte avgjørende for Norge at han kommer seg på beina igjen i løpet av to dager. Men VM-favoritten heter Danmark.

Det er det ingen endring på etter 16 dager med VM-håndball.

Sjekk det tyske sinnet etter at Hendrik Pekeler så rødt: