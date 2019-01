BLYTUNGT: Sander Sagosen måtte forklare de tunge tapet mens Casper Mortensen og Danmark jublet med VM-trofeet et par meter bak. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Håndballguttas mareritt: 10 grunner til ydmykelsen

HERNING (VG) Tapet svir som et åpent sår. Håndballgutta har all grunn til å være stolte av VM-sølvet. Men ikke av finalen.

Mesterskapet endte akkurat som for kvinnelandslaget i VM-finalen i 2017. Norge klappet sammen som en punktert ball i Boxen. Drømmen om gull forsvant til resirkulasjon.

I EM om ett år får Christian Berge og hans lag en ny sjanse.

Første del spilles på hjemmebane i Trondheim. Så bør Norge komme seg til OL i Tokyo. 2020 kan bli året Norge tar gull også i herrehåndball. Men da må denne finalen ikke gjenta seg.

1. Tap i trenerduellen

Nikolaj Jacobsen har eid dette VM. Treneren har styrt Danmark perfekt, fordelt kreftene og stilte med Morten Olsen fra start i bakspillerrekka. Det var ikke Norge helt forberedt på. Christian Berge gjorde ingen svak finale. Men hadde ingen mottrekk mot den danske mestertreneren. Berge har rett i at Danmark ikke kan møtes med frimerke-taktikk. Men da må duellkraft, intensitet og timing opp.

2. For svake keepere

Niklas Landin var keeperkongen i VM-finalen. Hadde ikke så mange flere redninger enn Bergerud og Christensen, men tok baller på riktig tidspunkt, ga intravenøs næring til forsvarsspillet og hadde 37 i redningsprosent mot Norges 20. En enorm forskjell i en VM-finale. Norge må forbedre keeperspillet for å kunne gå til topps. Alternativet heter Kristian Sæver og står godt i Aalborg.

3. Bomskytingen

Norge scoret på 50 prosent av finaleskuddene. Som regel for dårlig til å vinne håndballkamper. Og trekker vi fra Magnus Jøndals glimrende ni mål på 11 skudd er uttelling for resten av laget helt nede i 39 prosent. Det er alt, altfor dårlig på dette nivået – selv om Danmarks keeper heter Niklas Landin og ligner en vegg. Sander Sagosen endte med tre mål på ni skudd – 33 prosent.

4. Sagosen tapte duellen

Nok en gang var Mikkel Hansen i en helt annen klasse enn Sander Sagosen. Den norske nøkkelspilleren mistet gløden tidlig, hadde ingenting å sette inn og så nesten ut som han bar preg av pipingen i Boxen. Også i finaletapet for Frankrike i 2017 fikk Sagosen et aldri så lite sammenbrudd. Christian Berge er opptatt av problemstillingen, men har ikke klart å løse den. Verdens beste spiller hadde lite å gi.

Men Sander Sagosen lover VM-gull i fremtiden.

5. Myrhol ble isolert

Sagosen fungerte som best i semifinalen mot Tyskland. Da foret han Bjarte Myrhol med baller på streken. Som i gruppespillet klarte danskene igjen å isolere den vanligvis svært så aktive og bevegelige norske strekspilleren. Veldig mye var gjort for danskene da denne forbindelsen var brutt. Det gjorde logisk nok ikke bare Myrhol dårligere, men begrenset også Sagosen sterkt.

6. Abelvik Røds skade

Christian Berge brukte lang tid i VM på å gi Magnus Abelvik Rød sjansen i Kent Robin Tønnesens skadefravær på høyrebacken. Men til slutt fikk treneren 204-mannen glimrende inn i spillet. Men skaden mot Tyskland kunne ikke Berge gjøre noe med. Norge hadde trengt Flensburg-spilleren på sitt ypperste, men han gikk ut med vondt lår. Erstatterne Harald Reinkind eller Eivind Tangen klarte å bidra med noe i nærheten av Røds kaliber.

7. Kontringsstopp

Danmark klarte igjen å skru ned Norges tempo. Først og fremst ved å ta vare på ballen i eget angrepsspill. Det norske forsvaret greide ikke å sette Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og resten av Danmark i vanskelige valgsituasjoner ved hjelp av smart forsvarsspill. Danmark gjorde knapt en feil før pause, kom nesten alltid til skudd og strupte de norske kontringene før de hadde startet. Fire kontringsmål er altfor lite om Norge skal slå Danmark.

8. Forsvarssjefen ut

Norge har ikke hatt noe mottrekk mot Danmarks angrepsspill. Magnus Gullerud skulle være forsvarssjef, men fikk tidlig trøbbel og forsvant ut av kampen. Det kollektive brøt sammen i forsvarsspillet. Raske Morten Olsen fra start var Norge tydelig ikke helt forberedte på, ble rådville og klarte hverken å holde orden på skytterne eller Anders Zachariassen på strek.

9. Duellspillet

Her er Danmark en klasse bedre. De treffer de bedre på tidspunktet for taklingene både i forsvar og angrep. Duellsterke spillere som Rasmus Lauge og Mads Mensah kommer tyngre enn de norske bakspillerne i dueller. Og den danske forsvarssjefen Henrik Møllgaard satte igjen en standard i de defensive duellene som Norge ikke kunne matche.

10. Danmark

Det er bare å gratulere Danmark med et sjeldent fortjent VM-gull. De har vunnet 10 kamper med klar margin og er verdens beste lag. Det danske spillet har stått i stil med VM-arrangementet i Herning. Aldeles fantastisk og kanskje det beste vi noen gang har opplevd. Det er ingen skam å tape for et slik lag. Problemet var måten det skjedde på.