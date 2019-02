SØSTERDUELL: Veronica Kristiansen (til høyre) møter søsteren Jeanett og Vipers lørdag kveld. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Veronica Kristiansen må ta lang pause: – Håper å unngå operasjon

Lørdag møter hun søsteren Jeanett for første i et internasjonalt oppgjør. Veronica Kristiansen spiller med en vond skade for Györ mot Vipers. Etter sesongen må landslagsstjernen ta en lang pause fra all håndball.

Publisert: 08.02.19 18:47







– Det kan bli tre måneder borte fra all håndball til sommeren. Jeg håper å unngå operasjon, sier Veronica Kristiansen (28) til VG.

Hun spiller kamper for fullt, men har vært nødt til å redusere på håndballtreningen på grunn av smerter fra lysken og opp i bekkenet. Det er snakk om en betennelse i symfysen og den påvirkes av mange av de brå bevegelsene i håndball. Kristiansen er kjent for sin eksplosive kraft og bekrefter at hun sliter med smerter.

les også Vil ha Thorir Hergeirsson til OL i 2024

– Etter kamper håndballtreninger gjør det vondt. Det har gått litt bedre etter at jeg reduserte på treningene, forteller hun og får nå stadige behandlinger. Veronica Kristiansen har kjent problemene helt siden i høst. De ble først avdekket via en MR-undersøkelse foran EM – der Kristiansen likevel var blant Norges beste spillere og definitivt blant de mest skuffede etter at semifinalen røk.

– Det var lenge diffust hva dette handlet om, sier hun. Hun har likevel holdt et godt nivå på banen og satt inn åtte mål på årets to første Champions League-kamper. Lørdag kveld kommer duellen med søsteren Jeanett som selvsagt kjenner til søsterens skadesituasjon.

Sjekk Veronica Kristiansens fem favoritter i styrkerommet:

– Jeg hadde faktisk håpet han skulle stå over denne kampen, sier Vipers-spilleren. Hun slo til med 10 scoringer da Vipers slo Thüringer sist helg. Nå unngår venstrebacken neppe direkte konfrontasjon med Vikki.

Det brygger opp til et stort familieoppgjør med pappa Henning Kristiansen på plass på tribunen i Audi Arena.

les også Geir Oustorp ferdig i Larvik før han ønsket: – Veldig spesielt

– Veronica er av mitt eget kjøtt og blod. Det er ikke gøy å møte henne, sier Jeanett (26) til VG.

– Det er alltid spesielt å møte lillesøster, svarer Veronica. I Nora Mørks skadefravær har hun ofte fylt rollen på den høyre bakspillerplassen i Györ. Dermed kan det bli mange dueller Kristiansen mot Kristiansen toppoppgjøret i gruppe 2 av hovedrunden.

Det er svært sannsynlig at både Györ og Vipers går videre til kvartfinalen.

– Men jeg gleder meg selvsagt til kampen. Jeg håper at vi slipper ned skuldrene og klarer å lage en jevn og spennende kamp. Det er ikke bortekampen mot Györ det kommer an på for oss, understreker Jeanett Kristiansen.

les også Trefilov innlagt på sykehus: – Må hjerteopereres

Hun hadde 12 scoringer på syv første kampen i Champions League, men det meste løsnet sist helg. Rett før hadde hun offentliggjort at hun neste sesong spiller for danske Herning-Ikast.

– Jeg tenkte ikke på det under kampen mot Thüringer, men det kan nok ha hatt sin virkning. Det er godt å ha det avklart, sier Jeanett Kristiansen.

Hun ser frem til mer spilletid og en større rolle enn i Vipers. Hun har hatt tilbud fra danskene i flere sesonger og kunne spilt for dem da klubben het Midtjylland og Veronica Kristiansen spilte der frem til sist sommer.

De to søstrene spilte sist sammen for Norge mot Ukraina sist sommer, men har ikke møttes i obligatorisk kamp siden Jeanett spilte i Larvik og Veronica i Glassverket for fem år siden.

Veronica Kristiansen stilte til duell mot Mads Hansen i Spårtsklubben.