Sander Sagosen om Danmark: – De har et enormt press

HERNING (VG) (Danmark – Saudi-Arabia 34–22) De danske stjernene funklet ikke. Mikkel Hansen & co. hadde ingen problemer med å vinne sin tredje kamp på rad. Sander Sagosen tror hjemmefavoritten kjenner på de enorme forventningene.

– De har et enormt press på sine skuldre, sier Sagosen til VG foran torsdagens gruppefinale mot danskene i Herning.

Danmark fortsatte seiersmarsjen med en ny seier mot tabelljumbo Saudi-Arabia i kveld. Boxen sydet av jubel fra nesten 15.000 tilskuere. Det danske laget leverte ikke festhåndball hele mandagskvelden, men avsluttet sterkt og fikk stående trampeklapp de siste to minuttene.

– Du klarer kanskje å yte 10–15 prosent bedre på grunn av publikum. Så det er viktig, sier Sagosen - som selv forlot Danmark i 2017 som dansk mester etter tre sesonger i Aalborg.

Men samtidig mener han at favorittpresset kan være en liten fordel for Norge. Danmark vant OL i Rio, men har aldri vunnet et mesterskap på hjemmebane. I EM for fem år siden ble det sølv etter finaletap for Frankrike i Herning.

– Vi har egentlig ikke noe å tape. Vi skal bare ut der og gi full gass mot dem, sier Sagosen.

Både Danmark og Norge har vunnet tre strake kamper i VM, men danskene har 49 plussmål mot Norges 39.

Som Christian Berge belastet ikke Danmark-trener Nikolaj Jacobsen sine spillere tungt mot Saudi-Arabia.

Mikkel Hansen satt mye på benken, men scoret fire mål. Keeperstjernen Niklas Landin hvilte i hele 1. omgang, men kom inn med gode redninger etter pause. Mens hans bror på venstrekanten, Magnus Landin, ble toppscorer med sine syv mål.

– Jeg har en fine tone med Mikkel (Hansen). Vi «kødder» mye hver andre, sier Sagosen, som hver dag møter sin lagkamerat fra Paris Saint-Germain på spillerhotellet Scandic Regina.

Tirsdag møter Norge Chile i den fjerde EM-kampen, mens Danmark skal opp mot Østerrike.

Det forventes to nye enkle nordiske seire før den store gruppefinalen torsdag.

Norge og Danmark skal uansett resultat begge spille hovedrunden. Der blir det møter med den tredje skandinaviske VM-storheten, Sverige. EM-finalisten fra i fjor knuste mandag Angola 37–19 og går videre sammen Ungarn. Det er uklart hvem soim blir Norges tredje motstander i hovedrunden.

