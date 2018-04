Vipers stoppet Larviks enorme rekke og ble seriemestere

(Vipers-Gjerpen 28–23) Vipers Kristiansand sikret seriemesterskapet hjemme mot Gjerpen. Sørlendingene blir første lag utenom Larvik til å vinne serien på 14 år.

– Det er helt rått. Jeg er fornøyd. Nå blir det et glass champagne, jubler trener Kenneth Gabrielsen til Fædrelandsvennen .

Larvik har vunnet serien hver sesong etter 2004 da Nordstrand ble seriemestere. Det er Vipers Kristiansands første seriegull noe gang.

Det er første gang Kristiansand tar seriegull i en lagidrett siden Start vant Eliteserien i fotball i 1980. Vipers tok sølv i 2017 og bronse i 2003.

– Det er deilig. Herregud. Jeg har ikke ord, sier Kari Brattset i gledesrus til Fædrelandsvennen .

Fire titler

Vipers tok cupgullet mot Stabæk i romjulen. De er også i finalen i europacupen som spilles mot rumenske SCM Craiova . Rosatrøyene er også favoritt til sluttspillet og kan dermed ende sesongen med å vinne fire titler.

VG+: Fra konkurstruet til GULLFAVORITT

Kristiansanderne fullførte jubeluken med å bli seriemestere etter at de langt på vei sikret seg gullet da de slo Larvik forrige onsdag og slo ut Viborg i europacupen lørdag.

Tøff kamp

Det ble derimot tøffere enn mange kanskje ventet mot Gjerpen.

Gjerpen ligger på 9. plass, men klarte likevel å skape trøbbel for tabelltoppen i et fullsatt Aquarama i første omgang. Med et par minutter igjen av første omgang ledet Gjerpen med tre mål før Vipers svarte og stillingen til hvilen var 13–13.

Vipers rykket litt ifra i starten av første omgang og avgjorde med det kampen – selv om Gjerpen stadig bare var to-tre mål bak i andre omgang.

– Det er helt sykt deilig. Endelig, skriker Hegh Arntzen, som slo sin far og Gjerpen-trener Ketil Arntzen, til lokalavisen.

Linn Jørum Sulland ble toppscorer med åtte mål.

– Det er helt utrolig. Shit for en kul hjemmebane vi har. Det er utrolig deilig, fortsetter Hegh Arntzen.

Vipers-trener Kenneth Gabrielsen er inne i sine siste måneder som leder i klubben. Tidligere Larvik-trener Ole Gustav Gjekstad overtar i sommer .

Larvik og Storhamar kjemper om sølvet og bronsen.

