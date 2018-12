Cristina Neagu: – Norge vil få store problemer med oss

HÅNDBALL 2018-12-05

BREST (VG) Hun blir regnet som verdens beste håndballspiller, men har gått på mange smeller mot Norge. I kveld tror Cristina Neagu at det snur for Romania.

Publisert: 05.12.18 18:18

– Det kommer til å bli tøft, uten tvil. Vi har alltid hatt problemer med Norge, men vi spiller bra og jeg tror Norge vil få store problemer med oss om vi spiller som vi gjorde mot Tyskland, sier Neagu. Etter femmålsseieren mot Tyskland mandag sitter Romania i førersetet.

Kampen er ekstremt viktig foran hovedrunden. Norge vil etter alt å dømme møte Nederland, Spania og Ungarn i de tre neste EM-kampene, men ed tap for Romania er sjansen stor for at jentene må dra videre til Nancy med null poeng i bagasjen.

Etter at Tyskland slo Tsjekkia 30-28 er Norge100 prosent sikkert videre. Tsjekkerne er slått ut. Dermed handler oppgjøret mot Romania kl. 21.00 om Norge tar med seg to, ett eller null poeng videre til hovedrunden i Nancy. Stine Bredal Oftedal & co. blir gruppevinnere med firemålsseier.

– Hun er en ekstraordinær spiller, og hun er helt unik. Men vi har klart å stoppe henne før. Hvis vi klarer å kun få henne til å score de fleste målene, kan vi eventuelt stoppe alle de andre. Men det er også en mulighet å stoppe henne, sier Veronica Kristiansen i det norske midtforsvaret.

Thorir Hergeirsson sier til VG i Brest onsdag:

– Neagu skal takles. Vi skal ha fysisk kontakt med henne. Forsvarerne hun har møtte hittil i EM har vært snille med henne. De har lette henne «time seg», til og med stusse ballen. Vi vet at hun er god. Men hun skal presses på hvert eneste skudd og innspillsforsøk.

Landslagssjefen vil jage Neagu til å skyte på dårligere sjanser.

– Heldigvis har jeg noen store forsvarsspillere foran meg som får taklet henne hardt og godt. Det er hun ikke så glad i. Så vi får håpe de gjør jobben sin så det blir enklere for oss i mål, sier keeper Katrine Lunde. Hun kjenner Neagu fra utallige dueller opp gjennom årene og figurerer svært høyt på VGs liste over Norges 100 beste håndballspillere gjennom tidene.

Håndballjentene har en sylskarp statistikk mot rumenerne. De siste 10 årene er de slått seks ganger på rad i mesterskap: 23–21, 28–27, 35–33, 27–19, 25–24 og 37–31. Det eneste tellende tapet kom i en EM-kvalifiseringskamp for to år siden.

– Neagu blir sentral. Det vet vi. Norge må gå tøft til mot henne og ikke slippe til Crina Pintea på strek og Eliza Buceschi på motsatt back. Vi vet at Romania er klart best i medgang. Det er ikke like gode når det butter litt, sier TV 2s ekspert, Bente Svele.

Det vet ikke minst Katrine Lunde og de fem andre Vipers og de seks andre Vipers-spillerne. De knuste Neagu og hennes Bucuresti med fem mål på bortebanen i Champions League nå i november.

Men på landslaget har de en annen trener enn i Amanda Kurtovics ofte kaotiske klubb. Ambros Martín har trent både Lunde, Heidi Løke Stine Bredal Oftedal og Linn Jørum Sulland i Györ.

– De har en trener som kjenner veldig mange av de norske spillerne, så det blir veldig spennende, men jeg tror vi har veldig gode sjanser til å slå de hvis vi fortsetter det forsvarsarbeidet og får kontret litt, sier Katrine Lunde.

Bent Svele mener at hun sammen med Silje Solberg gjør at Norge har et keeperpar som langt går utenpå Romania-målvakt Denisa-Stefania Dedu

Mot Tyskland ble Cristina Neagu tidenes toppscorer i EM da hun satte inn sitt mål nummer 206. Linn-Kristin Riegelhuth Koren (190 mål) er beste norske jente på 4. plass.

– Jeg er glad jeg nådde rekorden, men jeg tenkte ikke på det. Jeg er mest glad for at vi spilte veldig bra, at vi vant og at vi har to poeng til mellomspillet. Jeg tenker ikke på rekorder eller hvem som scorer flest mål, sa Neagu etter kampen.