BREST/OSLO (VG) (Norge - Romania 23–31) Etter å ha blitt skutt i senk av Romanias stjernespiller, trenger Norge et mirakel for å nå semifinalene.

Dermed tar Norge med seg null - 0! - poeng inn i hovedrunden, som begynner fredag. Veien opp til lag som Nederland, Romania og Tyskland er lang. Norges sjanser på semifinaleplass virker små, etter det andre tapet på de første tre kampene.

Norge må vinne tre av tre kamper i hovedrunden, mot Ungarn, Nederland og Spania, og er avhengige av andre resultater for å avansere videre til semifinalen.

– Vi er liksom ikke i nærheten en gang. Vi vet hva de kommer med, men henger ikke med ... Det er kjempeskuffende. Først og fremst henger vi ikke sammen i forsvar. Det er vanskelig nå, sier Heidi Løke til VG.

Hun maner til å glemme kampen, se fremover og fokusere på de neste tre kampene. Samtidig kan ikke 35-åringen huske å ha slitt så mye på landslaget.

– Nei, det kan jeg ikke, sier Løke og avslutter intervjuet.

Kaptein Stine Bredal Oftedal ser mørkt på veien videre.

– Det var tøft, rett og slett. Vi ender opp med å ikke være i nærheten. Jeg føler vi er skikkelig giret, men vi får det ikke ut. Og å tape med så mange mål i dag, det er litt vel tungt. Men vi har likevel tre kamper vi kan vinne i hovedrunden, sier hun tappert til VG.

Like etter erkjenner hun at det skal bli vanskelig å nullstille seg etter åttemålstapet for Romania. Landslagssjefen lovpriser på sin side deres overkvinner.

– Vi starter bra, men klarer ikke helt å stå i det. Og når de rykker ifra, klarer vi aldri å kneppe innpå, og vi lar oss stresse. Jeg synes at gjengen vår prøver godt i starten av andre omgang, men vi kom liksom aldri i gang. De var bedre, konstaterer en slagen Thorir Hergeirsson til VG.

Norges dårligste plasseringer i mesterskap siden 1986 2005 VM: 9

2003 VM: 6

2000 EM: 6

1990 VM: 6

2013 VM: 5

1996 OL: 4

1995 VM: 4

Norge har tatt 27 medaljer (12 gull) i perioden 1986-2017. (Kilde NTB)

Fartsfylt åpning

Men det virket lovende i åpningen. Norge scoret på alle sjansene sine, men Romania gjorde det samme, og da det buttet imot for Norge etter halvspilt førsteomgang, dro Romania ifra.

Cristina Neagu, av mange vurdert som verdens beste håndballspiller, fikk gjøre omtrent som hun ville, både fra distanse og fra syvmeterstreken. Etter halvspilt kamp lå Norge under med seks mål, og Neagu alene hadde scoret syv. Hun endte på elleve totalt, strekspilleren Pintea var umulig å håndtere og målvakten Dumanska sto mesterlig mellom stengene, og ble kåret til banens beste.

– Jeg er en liten dverg bak Pintea i dag. Vi må vinne alle våre neste kamper, og er avhengige av hjelp, samtidig vet jeg at det er en stor mentalitet i dette laget. Vi har ikke gitt opp, sier en innbitt Veronica Kristiansen til VG.



















Snuoperasjonen kom ikke

Norge kom friskere ut i den andre omgangen, og spilte med større ro, tok innpå med to. Men da det igjen tørket inn foran mål, var Neagu og Romania nådeløse foran mål og Norge hadde rett og slett ikke noe å stille opp med.

For i stedet for å ta innpå, økte Romania ledelsen utover i andre omgang. Og da seieren deres var så godt som sikret, begynte de å rullere på laget, for å gi alle spilletid. Mot regjerende europamester Norge.

– Norge er svake i forsvar, ikke til å kjenne igjen i angrep og med en dårlig arbeidsfordeling. Nå må det bli samling i bånn, var Larvik-trener Geir Oustorps knallharde dom på TV 3.

Dermed må et mirakel til for at Norge blir å finne i semifinalene av årets EM.

Et lite høydepunkt i en ellers bekmørk kamp er denne scoringen signert Camilla Herrem: