I OPPVARMING: ØIF Arendal-spillerne. Foto: JAN ESPEN THORVILDSEN

Arendal-ledelsen rasende – hevder laget ble møtt med avføring i garderoben

HÅNDBALL 2018-10-08T08:54:43Z

Stanken av avføring skal ha vært så ille at Arendals håndballgutter stormet ut av garderoben med brekninger rett før bortekampen mot tyrkiske Eskisehir i Europacupen. Ledelsen i ØIF Arendal er rasende.

ØIF tapte 34–28 i lørdagens kamp i Challenge Cup. Påstanden om sabotasje er mandag klaget inn for Det europeiske håndballforbundet (EHF). Ledelsen i Eskisehir avviser imidlertid at det skal ha vært ulevelige forhold i garderoben.

– Jeg er nærmest sjokkert etter hva jeg har er blitt fortalt av spillere og ledere. Og størst er skuffelsen over at EHFs representanter i kampen, dommere og observatør, ikke tar tak i saken der og da, sier daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, til ØIFs hjemmeside.

Det var like før kampstart – da Arendal skulle returnere til garderoben for å gjøre sine siste taktiske forberedelser at en åpen kloakk slo imot dem – ifølge Bruun Hansen.

– Det fløt avføring og urin opp av kloakken som var åpnet. Det er vanskelig å forstå at en arrangør kan oppføre seg slik, sier Brunn Hansen til VG.

– Stanken var så forferdelig at både spillere og folk i støtteapparatet fikk brekninger. Den forferdelige lukten satte seg også i klær og utstyr, forteller Bruun Hansen.

Han beskylder den tyrkiske arrangøren for sabotasje. Garderoben var låst. Under oppvarmingen til kampen i 2. runde i Challenge Cup skal noen ha kommet seg inn – og åpnet kloakken – i den hensikt å ryste det norske topplaget, hevder Arendal-sjefen.

– Jeg alltid vært opptatt av utvikling av Fair Play. Det blir opp til EHF hva straffen blir, men dette er langt unna det verdisynet som håndballen skal være representert av, sier Bruun Hansen.

Trener Marinko Kurtovic sier til VG at han aldri i sin karriere som profesjonell spiller og trener har sett maken til det som skjedde i Tyrkia lørdag. Han så spillere komme styrtende ut av garderoben før kampen. Stanken slo imot dem hevder han.

– Det er det verste jeg har opplevd. Og det ble full panikk blant spillerne. De prøvde å berge klærne sine ut av den stinkende garderoben. Flere av dem ville kaste opp, sier Marinko Kurtovic.

Men det stoppet ikke med illeluktende garderobe. Ifølge Bruun Hansen og Kurtovic var det også smurt fett på målstengene. Et ulovlig grep for å oppnå mye stopp i spillet, og påfølgende rens av ball. I klar disfavør av ØIFs raske spillestil.

Bruun Hansen legger til at han er opplevd mye rart i sine 27 år i internasjonal håndball. Kantspillere som har fått spyttklyser på drakten. Og publikum som kaster mynter, og annet på spillere. Men han understreker at det er uaktuelt med «hevnaksjon» når det tyrkiske laget spiller returkamp i Arendal førstkommende fredag.

– Det er lov å bue mot dem, og lage masse liv. Men vi skal ta vel imot dem, og vise hvordan man skal oppføre seg innenfor Fair Play, sier Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

I Selkaspor Eskisehir stiller de seg svært undrende til Arendals påstand om sabotasje. Ifølge manager Duygu Afacan har hun ikke hørt noe om uverdige garderobeforhold.

– Vi spiste middag sammen om kvelden, og ga Arendal gaver. Alt gikk vennlig for seg. Det var også en representant fra EHF til stede, og i hans rapport har jeg ikke hørt noe om at det fløt kloakk i garderoben. Det var en fra Arendal som savnet et par sko, og dem fikk han tilbake av oss, sier Duygu Afacan.