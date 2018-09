Elverum herjet med «vennegjengen» Nærbø

(Elverum - Nærbø 41–31) Vennegjengen fra Nærbø var et stykke unna å levere en skrell borte mot regjerende seriemester Elverum i eliteseriepremieren onsdag.

Publisert: 05.09.18 21:55

Det unge laget fra Nærbø vant U21-mesterskapet forrige sesong og spilte seg opp i eliten.

Klubbens rutine ligger i den tidligere landslagsspilleren Steffen Stegavik. Trønderen har også eliteserieerfaring fra nettopp Elverum og Kolstad. Han ble lagets toppscorer med ti fulltreffere.

Nærbø rykket ned fra eliteserien for ti sesonger siden etter å ha tapt samtlige 22 kamper. Til det er dagens utgave for gode til tross for at Elverum ble minst ett nummer for store.

De andre på det unge Nærbø-laget har derimot lite eller ingen erfaring fra spill oppe på høyeste nivå.

Det ble laget også hardt straffet for av et tent hjemmelag. Jærbuene tapte mange dueller som igjen endte med mål imot.

Elverum var på det meste oppe i en sjumålsledelse i 1. omgang, men gjestene reduserte mot slutten til fem mål.

Elverum-trener Mikael Apelgren fikk se at flere av hans nye spillere presentere seg. Mest målfarlige var derimot islendingen Sigvaldi Gudjonsson med sine åtte mål på ni avslutninger.

Utover i annen omgang var ledelsen økt til ti mål på det meste.

Halden med pangstart

Haldens håndballgutter fikk en pangstart på sesongen med 28–26 mot Haslum på bortebane i mennenes eliteserie. Halden endte på 4.-plass sist sesong med Haslum på plassen bak.

I fjor endte tilsvarende kamp 33–33. Da var haldenserne den store overraskelsen.

Gjestene ledet 14–11 ved pause, men nærmere enn ett mål kom aldri Haslum. Jostein Straume Epland ble hjemmelagets toppscorer med seks mål, mens Kristian Stranden var vanskelig å stoppe. Han scoret 11 mål på sine 18 forsøk for Halden.

I fjor innledet Halden med ta poeng borte mot storfavorittene Elverum.

Oppskriftsmessig for Drammen

Serietoer Drammen innledet sesongen oppskriftsmessig med 30–28 over Falk Horten . Gøran Sørheim og Oskar Olafsson scoret begge seks mål for hjemmelaget.

Runar Sandefjord er tilbake i eliteserien, men måtte seg at Kolstad ta med seg alle poengene hjem til Trøndelag med 20–23.

Eliteserien håndball menn, 1. runde:

Drammen - Falk Horten 30-28

Runar Sandefjord - Kolstad 20-23

Haslum - Halden 26-28

Elverum - Nærbø 41–31