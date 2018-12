FØRSTE GULL: Henny Reistad kunne juble for sitt aller første mesterskap i karrieren. Foto: Brian Cliff Olguin

Vipers slo Storhamar: Henny Reistad jublet for sin første tittel

HÅNDBALL 2018-12-29T17:01:02Z

OSLO SPEKTRUM (VG) (Vipers-Storhamar 31–25) Cupfinalen endret ansikt da supertalentet kom på banen. Henny Reistad (19) vant karrierens aller første tittel. Vipers måtte slite litt for det, men tok sitt andre strake NM-gull.

Bortsett fra et innhopp under en utvisning holdt Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad norsk håndballs nye gullklump på benken i 20 minutter. Akkurat så lenge hang Storhamar med.

Sammen med Reistad entret forsvarssjefen Emilie Hegh Arntzen og lettbente Karoline Olsen gulvet i Spektrum. De løftet Vipers kraftig. 8–8 ble litt 14–9 ved pause.

Høydepunktet sto Reistad for da hun i stor fart hentet inn Arntzens kontringspasning med en hånd og omsatte unøyaktigheten til 12–9 for Vipers. Da skjønte de fleste i Oslo Spektrum hvor dette bar.

Etter pause overtok Jeanett Kristiansen (5 mål) og Hanna Yttereng (4 mål) hovedrollene. Vipers manglet EM-suksessen Malin Aune på banen, men hadde etter hvert ingen problemer med å sikre seg sin fjerde norske tittel i løpet av ett år.

Reistad havnet på benken etter en utvisning i starten av 2. omgang, men kom tilbake med to scoringer og mer jubel mot slutten av finalen, som ble spilt for 4815 tilskuere.

Linn Jørum Sulland forsvant ut med rødt kort fem minutter før full tid etter en uheldig takling i en Storhamar-kontring. Hamar-laget gjorde et siste, tappert forsøk. Men Silje Waade satte inn kampens to siste mål og sikret en trygg seier.

Vipers har tatt med seg fire poeng til hovedrunden i Champions League denne høsten. Hjemme i Norge er seieren i cupfinalen nummer 14 av 14 mulige. Storhamar har også hevdet seg internasjonalt, er klare for gruppespillet i EHF-cupen, men klarte heller ikke denne gangen å hamle opp med seiersmaskinen fra Kristiansand.

Storhamar startet kampen friskt anført at Tonje Enkerud. Den raske Flisa-jenta scoret tre av de fire første målene. Storhamar hang med 20 minutter. Men måtte etter hvert betale prisen for at sentrale Betina Riegelhuth bommet på samtlige seks skudd før pause.

Katrine Lunde har etter hjemkomsten til Vipers alltid vært god mot nettopp Storhamar. 1. omgangen i NM-finalen var ikke noe unntak. Åtte redninger på 17 skudd var en klasse bedre enn Storhamar tålte.

Dermed ledet Vipers 14–9 halvveis og hadde kongepokalen allerede halvveis nede i lommen.

Riegelhuth og Storhamar kom sterkere rett etter hvilen. Hun satte tre strake mål og fikk god hjelp av tre susere av Elise Skinnehaugen. Men Storhamar klarte bare nesten å komme tilbake.