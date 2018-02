Nyoperert Nora Mørk: – Som å få en bombe i kneet

Publisert: 11.02.18 16:34

HÅNDBALL 2018-02-11T15:34:20Z

Nora Mørk (26) trodde ikke situasjonen kunne bli mørkere enn hva den allerede var. Så røk hun korsbåndet i det ene kneet for en uke siden.

Verdens beste håndballspiller har vært gjennom svært tøffe måneder etter det ble kjent at hun var frastjålet private bilder fra mobiltelefonen sin.

Håndballbanen og spill for ungarske Györ har vært et fristed. Derfor kunne den alvorlige kneskaden forrige mandag knapt kommet på et mer ubeleilig tidspunkt.

– Inni meg har jeg tenkt at ting ikke kunne bli verre enn hva det var, men det kunne det altså. Det har fortsatt ikke sunket inn. Alt skjedde så fort, både på banen og etterpå. Jeg har befunnet meg i en form for panikktilstand, sier hun til VG.

Korsbåndet røk i Champions League-kamp mot danske Nykøbing Falster på mandag. Bare to dager senere kom meldingen om at Mørk hadde vært gjennom en vellykket operasjon i Ungarn .

Nå snakker verdens beste håndballspiller for første gang ut om det som skjedde.

– Jeg var ikke i tvil om at korsbåndet røk. Det sa jeg til Stine (Bredal Oftedal, lagvenninnen) og de andre ute på banen også. Det handlet bare om å få sjekket hva som var igjen inni der. Det kjentes ut som om kneet brakk inni meg, men jeg visste ikke at det skulle være så smertefullt. Det var som om noen slapp en bombe i kneet mitt, forteller 26-åringen.

Nora Mørk humrer forsiktig et par-tre ganger under intervjuet med VG. Men alvoret preger henne. Hun legger ikke skjul på at hun er inne i en vanskelig tid.

– Dette er egentlig bare trist. Det suger, sier hun.

Mørk har «alltid» slitt med knærne. En «jumpers knee»-diagnose resulterte i seks operasjoner før hun hadde fylt 22 år. Et røket korsbånd har hun imidlertid aldri opplevd tidligere.

Hun tror kroppen har godt av en tvunget pause. Kanskje er skaden et resultat av mye håndball de siste fire årene. Om legens spådom om seks måneder på sidelinjen slår til, er Mørk tilbake tidlig i august. Allerede i desember skal Norge spille håndball-EM.

– Jeg har ikke vært i tvil om at jeg skal tilbake igjen, men kommer ikke til å stresse. Det viktigste er å være ett hundre prosent når jeg er tilbake. Jeg spiller ikke mesterskap om jeg ikke er klar, sier Mørk til VG.

Og:

– EM i desember blir en bonus. Det er ikke noe jeg stresser med, legger hun til.

Mørk har svært lite til overs for hvordan toppledelsen i Norges Håndballforbund har behandlet henne etter at de private, stjålne bildene begynte å sirkulere i fjor høst.

I forrige måned ble det varslet om at hun vurderer å trekke seg fra videre landslagsspill til håndballpresident Kåre Geir Lio og generalsekretær Erik Langerud skal i beste fall være tynnslitt. Lio skulle opprinnelig reise til Ungarn for å prate ut med Mørk.

Nå – etter den ferske skaden – er den biten satt på vent. Mørk har andre ting å fokusere på.

– Går det an å finne noe positivt i det at du har vært gjennom pauser på grunn av kneskader tidligere?

– Jeg vet iallfall hva jeg går til, og jeg har blitt litt eldre. Forrige gang hadde jeg ikke fått vist frem hva jeg kan på håndballbanen. Nå har jeg oppnådd sinnssykt mye på banen, og spilt masse kule kamper. Da får jeg litt mer ro. Jeg skal bare komme tilbake og oppleve alt det der én gang til, sier 26-åringen.

Hun kommer til å reise mye frem og tilbake mellom Norge og Ungarn i tiden fremover.

– Jeg har lyst til å være mye i Györ og drive opptrening. Her får jeg også behandling hele tiden. Jeg skal sørge for at det blir lagt en god plan. Heldigvis finnes det en bruksanvisning på hvordan man kommer tilbake etter korsbåndsskade. Jeg er ikke stresset, men veldig lei meg for at jeg ikke kan spille mer Champions League. Det er det verste, for laget har hatt så mange skader, sier Mørk.

– Hvorfor valgte du operasjon i Ungarn i stedet for Norge?

– Vi diskuterte både med den norske landslagslegen og Györ, og fant ut at det var snakk om en «ren» korsbåndskade. Det er ikke hokuspokus, og Györ kunne utføre operasjonen med én gang. De har operert spillere som Amorim, Görbicz og andre tidligere uten problemer. Hadde jeg hatt en dårlig følelse, hadde jeg heller reist til Norge. Det føles bra nå og vi samkjører med landslaget, som får videoer av operasjonen og all annen informasjon, sier Mørk.

Hun har fått mamma Tirill på besøk i Ungarn. Stine Bredal Oftedal forsøker å støtte henne så godt hun kan, og bortimot hele laget har besøkt den norske håndballspilleren på sykehuset.

– Nå blir det iallfall litt tid til å se på OL smiler Nora Mørk.