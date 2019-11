OPERERT: Bjarte Myrhol. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjarte Myrhol akuttinnlagt og operert for hull i tarmen

Bjarte Myhrols danske klubb Skjern melder at landslagskapteinen ble akuttinnlagt på sykehuset onsdag og er blitt operert på grunn av hull i tarmen.

TV 2 omtalte saken først i Norge. Klubben skriver på sin hjemmeside at dette er andre gang på fire måneder at Myrhol har blitt akuttinnlagt etter problemer med infeksjoner i tarmene.

Etter operasjonen onsdag melder klubben at det ikke er mulig å fastslå skadeomfanget ennå. De skriver at kapteinen er ute på ubestemt tid, men det blir en lengre pause fra håndballen for veteranen, som har vært sentral i den norske håndballoppturen de siste årene:

– Vi føler med Bjarte og familien, som har vært gjennom mye de siste månedene. Vi vet ikke mye på det nåværende tidspunktet, annet et at vi kommer til å savne ham utrolig mye på laget, sier styreformann Carsten Thygesen til klubbens nettsider.

– Alle i og rundt Skjern Håndbold sender familien de beste tanker, og håper at vi snart får vår kaptein tilbake på håndballbanen, sier Thygesen.

