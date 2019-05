SKADET: Vipers-keeper Katrine Lunde vrir seg i smerter underveis i kampen mot Metz. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Katrine Lunde ut med kneskade: – Det verste som kunne skje

BUDAPEST (VG) (Metz-Vipers, kampen pågår) Her går det helt galt for Katrine Lunde (39) i Champions League. Landslagskeeperen kan ha pådratt seg en alvorlig kneskade.

– Det verste som kunne skje Vipers. Det så alvorlig ut. Mest sannsynlig blir det en lang pause for Katrine, sier Viasat-ekspert Gunnar Pettersen.

– Det er som det er. Vi får konsentrere oss om de som kan spille, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til kanalen.

Katrine Lunde fikk en vridning i kneet og ble fraktet ut av arenaen på båre i bronsefinalen i Champions League.

Det så ut til at den veterankeeperen fikk en vridning i kneet etter en duell med Metz strekspiller Beatrice Edwig. Katrine Lunde vred seg i smerter på hallgulvet mens både klubbens helseteam og assistent tvillingsøster, Kristine Lunde-Borgersen, stormet til.

Etter et par minutter ble hun båret ut på en båre i Laszlo Papp Arena.

Katrine Lunde har sjelden vært plaget av en skader i en seniorkarriere som har var helt siden 1997. Sørlendingen har spilt på landslaget helt siden 2002.

Marerittet er en korsbåndskade.

En slik skade kan eventuelt holde Lunde av banen i nærmere ett år fremover. Norge spiller i desember VM i Japan om Hviterussland blir slått i kvaliken 31. mai og 5. juni.

Keeperkollega på landslaget Silje Solberg vant lørdag EHF-cupen for Siófok, mens Györ-keeper Kari Aalvik Grimsbø foreløpig har sagt nei til landslaget. Hun sier til VG at hun ikke er klar for landslaget og svarer følgende til VG på om det kan bli aktuelt til høsten.

– Det får vi se. Det er ikke noe jeg tenker på nå, sier Grimsbø - som kl. 18.00 spiller Champions League-finale mot Rostov-Don i Budapest.

Elin Fagerheim står nå i mål for Vipers i bronsefinalen. Kampen om 3. plassen er jevn. Ved pause ledet Metz 16–15. Fagerheim forlater etter sesongen Vipers, mens Byåsens Andrea Austmo Pedersen skal erstatte henne. Hun er også - sammen med Lunde og Solberg - tatt ut til Norges VM-kvalifiseringskamper på forsommeren.

For Vipers er Katrine Lundes skade uansett et hardt slag på kort sikt. Storhamar venter i den første sluttspillfinalen 18.mai. Neste sesongs Champions League-plass står på spill.

Katrine Lundes har ingen planer om å gi seg. Hun er i ferd med å inngå en ny langtidskontrakt med Vipers Kristiansand .

12.05.19