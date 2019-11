VM-KLARE: Heidi Løke, Camilla Herrem og resten av landslaget har siden 20. november ligget på treningsleir i Japan. Lørdag åpner VM mot Cuba. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik spilles håndball-VM: – Passer Norge fint

Etter fire VM med kvart- og åttedelsfinaler har det internasjonale håndballforbundet snudd. Nå skal håndballjentenes VM spilles som EM – med hovedrunde. Tidligere landslagskaptein Karoline Dyhre Breivang (39) mener det er fordel Norge.

VM i Japan blir det første siden 2009 med dette oppsettet.

– Jeg tror endringen av spillesystem passer Norge fint, sier Breivang til VG. Norge røk på to tidlige tap da hun debuterte som TV 3- og Viaplays studioekspert i fjor. Det kostet semifinaleplassen i EM.

– Man har pleid, bortsett fra i fjor, å ha med seg mange poeng inn i hovedrunden i EM. Norge er også godt trent og tåler mange kamper på få dager, mener Breivang som onsdag er på plass i Japan.

Norge slo tirsdag Sverige 32–25 i en treningskamp i Fukuoka.

Fra lørdag har håndballjentene dette tøffe programmet i millionbyen Kumamoto helt sør i landet. Der spilles hele VM.

Lørdag 30.11: Norge-Cuba

Mandag 2.12: Slovenia-Norge

Tirsdag 3.12: Norge-Serbia

Torsdag 5. 12: Norge-Angola

Fredag 6.12: Nederland-Norge

Alle kamper spilles mest sannsynlig kl. 12.30 norsk tid.

Alle regner med at Norge får lett match i VM-åpningen mot Cuba – selv om åtte potensielle VMs-spillere mangler i troppen.

GULLJENTE: Karoline Dyhre reivang jubler for sitt siste gull med Norge under EM for fem år siden sammen med Camilla Herrem. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er spennende å møte Slovenia og Serbia såpass tidlig i mesterskapet, i og med at de ofte har flest krefter å spille med da på grunn av smale tropper, sier Breivang med 305 landskamper på samvittigheten. Ingen norsk spiller har flere.

Nøkkelen for Norge kan bli å vinne alt innledende. Tre lag går videre og det vil være svært verdifullt å komme videre fra gruppespillet med seks poeng.

Breivang er spent på hvordan Nederland ser ut med ny trener og uten stjernen Nycke Groot, som har trappet ned fra Györ til danske Odense.

– Nederland har vært stabile semifinalelag i de siste mesterskapene, minner hun om.

I hovedrunden møter Norge mest sannsynlig regjerende mester Frankrike og to av nasjonene Danmark, Brasil, Sør-Korea og Tyskland.

Kampene spilles søndag 8. 12, mandag 9. 12 og onsdag 11.12. Ifølge TV 3 er det svært sannsynlig at Norge spiller på samme tidspunkt som i gruppespillet. Det vil si kl. 20.30 japansk tid – kl. 12.30 norsk tid.

– Frankrike er absolutt en medaljekandidat og blir tøffe. Jeg er usikker på om Brasil har noe mer å komme med enn de hadde Intersport-cup hvor Norge vant ganske greit, sier Breivang etter at oppgjøret i Stavanger tidligere i høst endte 29–24.

I fjor fikk Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke hele hallen i Frankrike til å gispe:

– Danmark er alltid en outsider og så er jeg spent på hvordan Sør-Korea fremstår et snaut år før OL. De pleier jo å være på sitt beste nå og frem mot OL. Det blir også spennende å se hvordan Tyskland fremstår uten Xenia Smith, som virkelig var deres beste spiller i fjor og som sørget for at de presterte bedre enn noen hadde spådd, sier «Karo» og glemmer ikke fjorårets bitre åpningstap for tyskerne, som i realiteten ødela de norske medaljesjansene.

Ved å bli blant de to beste i hovedrunden vil Norge gå til semifinalen fredag 13.12.

Motsatt side av VM-tablået inneholder disse nasjonene.

Gruppe C: Romania, Ungarn, Montenegro, Spania, Senegal og Kasakhstan.

Gruppe D: Russland, Sverige, Japan, Kina, Argentina, Kongo.

Russland fremstår som det sterkeste laget etter at Romania mistet fire spillere i en dopingskandale. Ungarn og Sverige kommer også til å være med i kampen om semifinaleplass.

Karoline Dyhre Breivang tror semifinale og en ny norsk VM-medalje er mulig.

Norges VM-plasseringer 2017: Sølv. 2015: Gull. 2013: 5. plass. 2011: Gull. 2009: Bronse. 2007: Sølv. 2005: 9. plass. 2003: 6. plass. 2001: Sølv. 1999: Gull. 1997: Sølv. 1995: 4. plass. 1993: Bronse. 1990: 6. plass. 1986: Bronse. 1982: 7. plass. 1975: 8. plass. 1973: 8. plass. 1971: 7. plass.

– Norge har et spennende lag. Vi mangler kreativiteten og hurtigheten med dem som er borte – spesielt Nora Mørk, Henny Reistad, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen. Men jeg synes likevel vi er solid dekket på alle posisjoner og spesielt med to verdensspillere på strek, argumenterer hun.

– Med Stine Skogrand tilbake har vi også et godt alternativ til Silje Waade som høyre toer. Her synes jeg vi slet veldig i fjor og fant ingen som riktig fikk tryggheten og demmet opp for motstandernes venstre bak. Forsvar og målvakt blir superviktig, som alltid når Norge tar medalje.

Det vet Karoline Dyhre Breivang det meste om. Gjennom 10 år frem til 2014 sanket hun et VM-gull, to OL-gull og fire EM-gull og tok totalt 10 medaljer med landslaget i internasjonale mesterskap.

Publisert: 26.11.19 kl. 17:08

