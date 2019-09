Camilla Herrem på vei til tirsdagens kickoff for norsk håndball sammen med ektemannen Steffen Stegavik, som spiller for Nærbø. Foto: Vidar Ruud

Camilla Herrem forteller: Theo (1) og håndballen hjalp henne gjennom sorgen

ULLEVAAL (VG) Camilla Herrem (32) er klar for ny håndballsesong. Nå forteller hun om den spesielle tiden med både gleden over sitt første barn og sorgen over farens død.

I juli i fjor fikk hun og ektemannen Steffen Stegavik lille Theo. Et drøyt halvår senere opplevde landslagskanten at faren Carl Otto Herrem gikk bort, bare 63 år gammel

– Hva gjør en sånn kontrast med deg?

– Det gjør kanskje noe med at man setter pris på de viktige tingene i livet, ikke bry seg så mye om det du ikke kan gjøre noe med. Jeg orker ikke å bruke energi på ting jeg ikke trenger. Dette har gjort meg mer bevisst på det.

– Sette pris på hver dag?

– Ja, jeg prøver å sette pris på alle tingene som er her og nå. Du vet ikke hva morgendagen bringer, det er den vanskeligste leksen jeg har lært. Alt kan endre seg uten at du har anelse om det, sier Herrem som de neste dagene skal spille Intersport Cup for Norge på hjemmebane i Stavanger.

Det var i februar i år at faren gikk bort.

«Jeg klarer ikke helt å forstå dette her, alt skjedde så veldig fort. Jeg elsker deg så mye, og du vil alltid være i hjertet mitt. Mitt forbilde, min far, og verdens beste menneske. Hvil i fred», skrev hun på Instagram den gang. Carl Otto Herrem fulgte datteren på håndballmesterskap verden rundt.

– Det er viktig å ha det bra med dem rundt meg. Prøver å gjøre dem glade og fornøyde, sier hun nå.

NÆRE: Camilla Herrem og faren Carl Otto under VM i Tyskland i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hva betydde idretten i denne sammenhengen?

– Jeg synes den ble veldig viktig, rett etter fars død. Jeg hadde en arena der jeg ikke trengte å tenke, bare ha fokus på håndball. Jeg tenkte på far de andre 22 timene i døgnet. Håndballen har vært utrolig viktig for meg for å komme gjennom ting.

– Det går opp og ned. Nå tar jeg en dag om gangen.

– Hvordan er mamma Camilla?

– Hun er tålmodig og har verdens beste gutt. Jeg er superhappy. Han er smilende, glad og sover godt. Jeg elsker den lille gutten av hele mitt hjerte. Han var også veldig viktig for å komme gjennom alt dette som har skjedd. Nå er han litt over ett år og har begynt i barnehage.

Camilla Herrem smiler bredt (som sønnen):

– Du kan ikke være deprimert og lei deg når han er til stede! Det hadde vært tøft om han ikke hadde vært der.

Norge i Intersport Cup Torsdag: Norge-Argentina (kl. 18.25), fredag: Norge-Brasil (kl. 18.25), søndag: Norge-Japan (kl. 18.25).

– Har det mye å bety å bo i Rogaland nå?

– Ja, det er godt å bo i Rogaland. Jeg trives så godt. Jeg har familien og vennene rundt meg. Jeg er veldig glad for det. Og så er det godt at vi rykket opp. Det ble en laaaang sesong i 1. divisjon, sier Herrem om fjorårssesongen, da Sola gikk gjennom 22 kamper med bare seirer og rykket opp. Nå skal de forsvare plassen på nivå én.

Sola har fått en meget tøff start. Herrem har bidratt med 21 scoringer, men de nyopprykkede har likevel tapt fire strake kamper.

Hun gjorde comeback bare fire uker etter fødselen i fjor.

– Det føltes riktig der og da, og jeg har aldri angret på det. Sånn er det å være ivrig.

– Landslaget videre?

– Jeg håper at jeg kan vise at jeg er god nok til å spille på landslaget videre. Jeg føler i hvert fall at jeg har hatt en god sommer. Jeg har fått en skikkelig sesongoppkjøring. Det hadde jeg naturlig nok ikke i fjor.

