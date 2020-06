EM-KLARE: I dag trekkes EM-motstanderne for Stine Bredal Oftedal og Camilla Herrem. Det er helt i det blå hvordan mesterskapet skal arrangeres. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stor usikkerhet rundt håndball-EM: Kan bli arrangert i én by

I dag trekkes håndballjentenes EM på hjemmebane. Det er stor usikkerhet rundt hvordan mesterskapet skal arrangeres i desember. EM kan bli arrangert i bare en norsk by.

Norge arrangerer som i 2010 EM sammen med Danmark. Planen er at Norge skal innlede i Trondheim Spektrum, fortsette i Stavanger Idrettshall og avslutte med finalespill i Telenor Arena på Fornebu.

– Det er maks gass og full optimisme rundt et fullskala EM, men vi er veldig innforstått med at vi ikke kan bestemme hvordan det går i forhold til coronasituasjonen. En konsekvens kan bli kansellering, men jeg føler meg ganske sikker på at det blir et mesterskap. Jeg er mer usikker på form og farge, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

Her er de ulike alternativene:

1. At EM blir arrangert som normalt med publikum i Trondheim, Stavanger med Telenor Arena i Bærum som finalearena.

2. At det spilles i de planlagte arenaene med et redusert antall tilskuere.

3. At EM spilles i en arena i en by med veldig få tilskuere eller ikke publikum i det hele tatt.

– Hvis det skulle være maks 500 tilskuere blir EM et TV-event. Så vil jo mesterskapet for den saks skyld kunne spilles i Nordstrand eller Nadderud Arena. Da handler det om å kle arenaen opp slik at den ser fin ut på TV. Da vil alle lag bo i samme by. Det er ikke bestemt hvilken by, men det vil åpenbart bli en av de tre arrangørbyene, sier Langerud.

4. At mesterskapet blir kansellert.

– Vi ønsker ingen utsettelse. Mesterskapet skal spilles i Norge i desember eller ikke i spilles i det hele tatt. Det blir krevende nok å spille en hjemlig liga. Vi ønsker ikke å rote til den med å spille et EM i for eksempel februar eller juni 2021. Dette er Danmark og vi enige om, sier Langerud.

Det europeiske håndballforbundet EHF har torsdag lagt ut en pressemelding om mesterskapet. NHF får et stort problem om tilskuerne ikke får slippe inn. 98 prosent av inntektene er fra publikum.

– Uten tilskuere vil Norges Håndballforbunds kostnader for å arrangere mesterskapet – ifølge Langerud – blir redusert fra 65 til 25 millioner kroner. Men da vil vi jo stå omtrent med null i inntekt. Her er i vi i dialog med det europeiske håndballforbundet og kulturdepartementet for å finne en felles løsning på det, sier han.

Kåre Geir Lio er torsdag i møte med kulturminister Abid Raja. Det handler ikke om EM, men også håndballpresidenten er klar på at de trenger mer offentlig støtte om EM må gå uten tilskuere.

– Det vil være en helt annen økonomi i et mesterskap med publikum enn uten tilskuere. Det betyr at vi må ha en «backup» om vi kommer i noe annet enn den normale situasjonen, sier Lio.

– Vi kan ikke arrangere EM og vi har 25 millioner kroner i kostnader og har null kroner i inntekter. Det er nå tillatt med 200 tilskuere og det vil gå opp til 500. Så er spørsmålet det neste steget blir opp til et akseptabelt nivå. Vi spiller aller helst i de tre arenaene som er planlagt, men det har ingen hensikt å bygge en tribune til 10.000 i Telenor Arena om publikumstallet er 3000, sier Langerud.

– Vi får ned kostnadene kraftig om vi ikke skal leie Telenor Arena der planen er at vi skal bygge en tribune for 10 millioner kroner. Da trenger vi heller ikke å leie Trondheim Spektrum og vil få ned kostnadene til transport.

Han varsler at mange beslutninger må tas i slutten av august. Da går tidsfristen ut for å avbestille mye.

– Vi forholder oss til den virkeligheten som er og så får vi ta det derfra. Jeg håper jo mesterskapet blir arrangert, men vi vet ingen ting. Det er så mange usikkerhetsmomenter. En kan tenke seg oppblomstring av smitten eller at det går kjempefint. Det er helt ulike alternativer, sier Kåre Geir Lio.

