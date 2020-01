Dansk drama da EM-fiasko ble unngått med et nødskrik

(Danmark - Ungarn 24-24) Norge sendte hjem gullkandidat Frankrike søndag, og den danske verdensmesteren så lenge ut til å lide samme skjebne. De unnslapp etter en vanvittig sluttdramatikk.

– Det blir veldig nervøst og veldig mange feil fra vår side. Kampens betydning og eventuelle konsekvenser gjorde at det var for få som spilte godt i dag, sier den danske landslagssjef Nikolaj Jacobsen til danske TV 2 Sport.

Mikkel Hansen og Danmark ble satt under umiddelbart press fra de ungarske herrene, og lå under med fire mål tidlig i første omgang. Selv om danskene kom seg tilbake i kampen utover i andre omgang, var de aldri mer enn á jour, som regel to-tre mål bak.

Det var kritisk for den regjerende verdensmester og olympiske mester. De tapte åpningskampen for Island, og ville røket ut av EM med tap. Selv med dette uavgjortresultatet er de avhengige av hjelp fra Island for å gå videre. Og da vil de starte mellomspillet med null poeng.

– Det er noe som ikke er harmonisk i Danmark. Mot Island fungerte ikke forsvaret, i dag var det angrepet som sviktet. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som er galt, sier TV 3-ekspert Joachim Boldsen.

Danskene klamret seg fast til EM-håpet med det ytterste av fingerneglene.

De var ikke langt hjemmefra og dominerte på tribunen, men danskene ble mer og mer anspente når de skjønte at det ikke ble noen lett å hente opp de ungarske underdogene, dro på seg utvisninger og lagde straffekast.

En kjempefiasko var i emning.

Niklas Landins massive målvaktsspill til tross, han reddet 45 % og hadde tjue redninger, det offensive stemte rett og slett ikke for Mikkel Hansen og kompani.

Superstjernen Hansen, som mange mener kjemper med Sander Sagosen om tittelen «verdens beste spiller», var ikke seg selv og scoret bare tre mål, og satt atpåtil mye på benken. Med mindre enn fem minutter igjen ble det uavgjort, og etter 56 minutter og 42 sekunder gikk danskene for første gang opp i ledelsen.

Ungarn utlignet, det var uavgjort, 24–24. Med åtte sekunder igjen, kom Hansen til skudd.

Men den ungarske målvakten reddet, og danskenes rasende rop om straffe ble ikke hørt. Ungarn tok time-out, skulle planlegge dødsstøtet mot den regjerende verdensmester.

Det klarte de ikke.

«Et giftigt drama», skriver Ekstra Bladet. Så sant som det er sagt.

